«Бабье лето» в Прикамье закончилось. Наступила промозглая осень

Так вечером в четверг выглядели дворы в микрорайоне Садовый. Фото: Ярослав Богдановский.

Период теплой погоды, которая баловала пермяков два осенних месяца, закончился. С этой недели пермяки вернулись к обычной календарной поздней осени - с похолоданием, снегом и заморозками.

- Мы входим в устойчивое понижение температуры, - рассказал в эфире Радио «КП - Пермь» (96,6 FM) начальник пермского ЦГМС Павел Смирнов. - Наиболее холодной станет пятница, 23 октября. В отдельных районах температура будет опускаться до -8…-10 градусов, в Перми до -5…-7. В выходные будет идти снег.

Самую большую неприятность такая погода доставляет автомобилистам. Поэтому сейчас - самое время поменять летнюю резину на зимнюю.

- Водителям сейчас надо быть предельно внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения: не превышать скорость, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, - сообщила инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России Татьяна Каюмова. - Если аварии избежать не удалось и при этом никто не пострадал, то у автомобилистов есть возможность оформить ДТП по европротоколу без вызова сотрудников ГИБДД.

КСТАТИ

Улицы Перми начали обрабатывать противогололедными реагентами

В ночь на 22 октября впервые этой осенью улицы Перми начали обрабатывать противогололедными материалами. Подрядчики посыпают проезжую часть и тротуары, работы проводятся в основном ночью.

- В этом году ужесточены требования к подрядным организациям, - сообщили в мэрии. - Приемка работ будет проводиться по качеству, а не по набору проведенных работ. Увеличены и штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.