На что потратят деньги из «краевого кошелька»

Послание было озвучено в режиме видеоконференции. Фото: Пресс-служба правительства Пермского края.

Большинство пермяков почувствовали негативное воздействие пандемии коронавируса на свой семейный бюджет. Разумеется, сложности возникли и с наполнением краевого «кошелька». Как отметил в своем послании губернатор Дмитрий Махонин, поступления в бюджет снизились в связи с падением цен на нефть и мирового спроса на калийные удобрения. Тем не менее, правительство Пермского края решило, что лучше воспользоваться заемными средствами, чем сократить социальные обязательства.

- Ключевой приоритет бюджетной политики остается неизменным - безусловное исполнение всех взятых социальных обязательств, борьба с бедностью, повышение качества жизни жителей края, - подчеркнул губернатор. - Это важнее, чем красивый бездефицитный бюджет.

Более 70 процентов средств бюджета будет направлено именно на развитие социальной сферы – здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальную поддержку населения.

Поддержка – каждому третьему

- Мы сохраняем социальные обязательства, которые приняли на себя, - отметил в своем послании губернатор Дмитрий Махонин. – По некоторым направлениям мы не просто сохраняем заложенные объемы финансирования, но и увеличиваем их. Сейчас в крае каждый третий житель получает те или иные меры социальной поддержки.

На эти цели в бюджете региона заложено 85 миллиардов рублей.

В частности, малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет, будут продолжать получать ежемесячную выплату. Таких детей в крае 96 тысяч. Всего же получают различные пособия и выплаты около 40 процентов семей с детьми.

Новые больницы

Хоть и говорят, что здоровье не купишь, но для его сохранения необходимы поддержка и развитие медицины. 180 миллиардов рублей будет направлено за 2021-23 годы в сферу здравоохранения.

В рамках государственно-частного партнерства будут построены онкодиспансер, краевая инфекционная больница и новый хирургический корпус на территории больницы им. М.А. Тверье. Это позволит решить ряд многолетних проблем в системе здравоохранения, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях и на современном оборудовании.

За счет краевого бюджета за эти три года появятся больницы в Чердыни, Кудымкаре, Полазне, поликлиники в Юрле, Чайковском, Сиве. А для обеспечения их кадрами будут продолжены программы «Земский доктор», финансирование которой увеличено в два раза, и «Земский фельдшер».

- Будем работать с нашим медуниверситетом, чтобы его выпускники оставались в Пермском крае, а для этого надо создавать им условия для работы, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Еще один важный момент развития медицины - цифровизация отрасли. Сейчас доступ к интернету имеют все поликлиники и стационары края. К концу следующего года планируется подключить и все ФАПы, что позволит активнее использовать возможности телемедицины.

Спорт должен стать модным

- Мы должны сделать массовый спорт модным занятием, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. – На улицах часто можно видеть, как пермяки совершают пробежки или занимаются скандинавской ходьбой. Надо поддерживать интерес людей к этим занятиям, всячески пропагандировать их, устраивать массовые спортивные мероприятия, в том числе такие популярные и востребованные как «Кросс нации», «Пермский марафон», «Лыжня России», «Российский азимут».

В Пермском крае продолжат создавать площадки для занятий спортом. Фото: архив "КП"

Сейчас, по данным статистики, регулярно спортом занимаются 44 процента пермяков. За ближайшие три года этот показатель планируется довести до 55 процентов. Для этого нужно, чтобы людям было где заниматься спортом.

Поэтому в бюджете заложены средства на создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будут построены 15 межшкольных стадиона, 15 площадок для сдачи нормативов ГТО. Продолжится финансирование проектов «Тренер нашего двора» и «Школьный спортивный клуб», «Мы выбираем спорт», чтобы жители края могли выбрать и заниматься именно тем видом физической активности, который им подходит.

Также в бюджет заложено финансирование строительства крупных спортивных объектов. В 2024 году в Перми планируется сдать в эксплуатацию Универсальный дворец спорта на 10,5 тысячи мест. Это будет многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной, которая трансформируется в баскетбольную.

- Думаю, что через год мы уже приступим к его строительству, - рассказал Дмитрий Махонин. - А после его сдачи Пермь сможет претендовать на проведение соревнований по хоккею, баскетболу и фигурному катанию международного уровня.

Практически заканчивается проектирование стадиона «Энергия». Будет реконструирован легкоатлетический манеж «Спартак», построен региональный центр по фигурному катанию, модернизирован лыжно- биатлонный комплекс «Пермские Медведи».

Как отметил губернатор, несмотря на сложные условия, в которых формировался бюджет, финансирование развития массового спорта предусмотрено в полном объеме.

Депутаты в первом чтении приняли проект бюджета на трехлетний период.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Касатов, главный врач краевой клинической больницы:

- Сегодня я впервые услышал по отношению к здравоохранению слово «модернизация», а не реформирование и не оптимизация. Модернизация – это то, что нужно нам всем: жителям Пермского края, медицинским работникам, врачам, - это обновление. Нам нужно соответствие оказания медицинской помощи современным условиям. А это и кадры, и нормальная сеть медицинских учреждений, когда помощь должна быть доступна любому жителю, это и четкие программные шаги, которые были обозначены губернатором, это и ФАПы, которые 10 лет назад их ликвидировали, а сейчас мы вынуждены их строить заново, это выездная поликлиника, когда высококвалифицированные специалисты из краевого центра приезжают в районы, это модернизация онкологической службы и кардиологической службы. И это, безусловно, модернизация всех лечебных учреждений.

В послании прозвучали совершенно конкретные действия. Их не так много, но они направлены на ключевые точки и это отнюдь не проекты, ради проектов, а реально достижимые вещи, которые мы реально можем сделать за ближайшие 3 года.

Александр Башминов, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма»:

- Отрадно, что теме спорта уделяется пристальное внимание. И это правильно, потому что без здоровья нации невозможно рассчитывать на серьезный прогресс в других аспектах нашей жизни. Соответственно, для того, чтобы улучшать здоровье, нужно улучшать спортивную инфраструктуру, чтобы жители могли в любой момент выйти и заняться спортом неподалеку от дома.

Поэтому я поддерживаю все выбранные приоритеты, начиная от массового спорта и заканчивая инфраструктурой, в том числе для профессионального спорта. Это все даст дополнительный толчок для развития всего Прикамья.

Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания:

- Те социальные обязательства, которые были приняты в 2020 году, не только продолжат действовать, но и будут проиндексированы на 4 процента. Довольно много средств выделяется, к примеру, на ежемесячную поддержку малоимущих семьей, имеющих детей от 3 до 7 лет. Также мы выделяем средства из краевого бюджета на питание школьников младших классов. И если федеральным показателем предусмотрено выделять по 56 рублей на обед для одного ребенка, мы делаем его по 72 рубля, чтобы быть уверенными, что дети получают полноценное питание. Также мы приняли для многодетных семей альтернативную возможность получить не земельный участок, а деньги на его приобретение. В условиях дефицита свободной земли - это хороший выход для многодетных.