В сети магазинов «Семья» стартовала грандиозная акция с гарантированными подарками и суперпризом - автомобилем Volkswagen

Акция продлится до 26 декабря. Фото: «Семья»

Сеть магазинов «Семья» запустила грандиозную акцию «Семейный автомобиль». Главным призом станет автомобильVolkswagen Jetta Origin.

Принять участие в акции очень просто:

- совершайте покупки от 1000 рублей в любом магазине «Семья»;

- получайте конверт с наклейкой фрагмента пазла за каждую 1000 рублей в чеке;

- соберите полный пазл из 6-ти частей.

Каждый, кто соберет полный пазл, получит гарантированный подарок, а также шанс выиграть автомобиль. Больше покупок – больше шансов! Участвуют все! Акция началась 19 октября и продлится до 26 декабря. 14 января 2021 года в прямом эфире будет разыграно 77 призов, в том числе и суперприз – Volkswagen Jetta Origin!

Подробнее об акции читайте на сайте.