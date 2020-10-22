В Пермском крае вновь закроют театры, музеи и другие учреждения культуры

Театры, музеи, выставочные залы и другие культурные мероприятия будут под запретом в Пермском крае на две недели. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае продолжают приниматься меры по борьбе с распространение коронавируса. Высокая заболеваемость в регионе вносит свои коррективы. На оперштабе были приняты новые меры, так, культурные учреждения Прикамья на две недели ограничивают работу со зрителями. Произойдет это уже с 26 октября. Приказ принят Министерством культуры.

Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения, а также государственные организации на две недели ограничат работу со зрителями. Работать они будут, но без зрителей в зале.

Частные театры, кинотеатры могут продолжить работу при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.

Всем учреждениям культуры рекомендовано ограничить служебные командировки сотрудников, совещания проводить в режиме видеоконференции и по возможности перевести работников на удаленный доступ.

Учреждениями культуры, подведомственными краевым властям, временно ограничиваются ранее запланированные всероссийские и международные мероприятия на территории Пермского края, включая международные фестивали, выставки, конкурсы.

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность в сфере культуры, переходят на дистанционное обучение.

Музеи и выставки тоже перестают работать. Возможны прогулки по открытой территории, без посещения закрытых экспозиций, например, можно поехать в Хохловку или посмотреть на уличные экспозиции завода им. Шпагина.

Для библиотек введен запрет на работу читальных залов. Читателей обеспечат удаленным доступом к ресурсам библиотек.

Ограничительные меры будут действовать до 8 ноября. Принять такие же меры рекомендовано муниципальным образованиям Пермского края.