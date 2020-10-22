В университет – с пятого класса

Министр образования Раиса Кассина и ректор ПГГПУ Константин Егоров перерезали желтую ленточку – под цвет логотипа ДНК. Фото: Олег Туров.

- На новоселье по традиции положено первым запускать кота, - заметил Константин Егоров, ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, и по полу «Дома научной коллаборации» бодро зацокал робот-кот, которого собрали ребята, занимающиеся в Университетской школе Робототехники.

Центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. А.А. Фридмана», или сокращенно – ДНК, открылся в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России. Такие Дома создаются на базе лучших ведущих вузов регионов. В Перми он создан на базе педагогического университета.

Фото: Олег Туров.

От молекулярной биологии до виртуальной реальности

- В системе обучения нашего университета мы давно сделали ставку на дополнительное образование, - отметил ректор ПГГПУ. - На площадке ДНК мы будем реализовывать ряд образовательных направлений – «Детский университет» для учащихся 5- 9х классов, «Малая академия» для старшеклассников, уроки технологии, физики, биологии, технологии, информатики, реализуемые в сетевой форме с образовательными организациями, а также курсы повышения квалификации для педагогов «Педагог К-21».

Фото: Олег Туров.Специализированное оборудование для лабораторий более чем на 10,5 миллионов рублей было приобретено и установлено за счет средств федерального и регионального бюджетов.

В одном из учебных корпусов вуза подготовлен ряд аудиторий и лабораторий, где пермские школьники будут заниматься биотехнологией и молекулярной биологией, экспериментальной физикой, искусственным интеллектом, программированием, 3d-моделированием, конструированием виртуальной реальности, робототехникой. Специализированное оборудование для лабораторий более чем на 10,5 миллионов рублей было приобретено и установлено за счет средств федерального и регионального бюджетов. В частности, буквально перед самым открытием ДНК сюда поступил уникальный для Пермского края лазерный гравер.

А еще в Доме научной коллаборации будет работать шахматная школа: говорят, что занятия шахматами развивает творческие и научные способности.

- В системе дополнительного образования детей в Прикамье уже появилось несколько новых объектов – IT-куб, 21 центр «Точка роста», «Академия первых» для одаренных детей, а сейчас мы открываем Дом научной коллаборации, где школьники смогут заниматься естественными науками и технологиями, - рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина. – Очень надеюсь, что то образование, которое они здесь получат, станет впоследствии основой для их жизненного пути.

Школьники смогут работать в оборудованных лабораториях. Фото: Олег Туров.

Как измерить скорость звука

Что может «заставить» ребенка после школьных уроков идти еще заниматься физикой или биологией? – только то, если эти занятия будут ему интересны. ДНК дает такую возможность. Мало того, что обучение будет проходить на настоящем лабораторном оборудовании, здесь можно проводить такие опыты, которые абсолютно несвойственны обычным школам.

Вот, к примеру, обычная арифметическая задача по определению скорости. Только в космических масштабах.

- Как можно измерить скорость звука? - Денис Полежаев, декан физического факультета, преподаватель-руководитель направления «Экспериментальная физика» демонстрирует длинный стеклянный цилиндр, поставленный вертикально на пол. - Если к нему подсоединить датчик, соединенный с компьютером, а потом щелкнуть по верхнему краю, на компьютер уйдут два щелчка – мой и звук, отраженный от пола. Достаточно разделить двойную длину цилиндра на время между щелчками, как мы определим скорость звука.

Думаю, школьники будут выстраиваться в очередь, чтобы собственноручно провести такой опыт.

Могут заниматься школьники из глубинки

- Наш центр предназначен для всех школьников Пермского края, которые хотят учиться, - говорит директор ДНК Оксана Орехова. – В равной степени ребята из Перми и из любой территории края могут обучаться в нашем центре. Современные технологии позволяют удаленно обучать детей, в каком месте бы они ни жили. Помимо очных занятий предполагается, что будут и выездные сессии наших преподавателей.

Обучение в Доме научной коллаборации школьников из удаленных городов и поселков Прикамья будет способствовать устранению территориального неравенства в сфере образования, о чем неоднократно говорил губернатор края Дмитрий Махонин. В этом году в ДНК под руководством ученых - преподавателей ПГГПУ будут заниматься более 400 детей.

Многие ребята уже записались на занятия. Но места по разным направлениям еще есть. Конкурсного отбора в ДНК нет, попасть сюда может любой желающий, для этого надо только подать заявку на сайте педагогического университета https://pspu.ru/university/dnk. Все занятия для школьников – абсолютно бесплатные.

- Для себя мы определили, что ДНК - это интеграция университетской науки и различных уровней образования в условиях инновационного развития Прикамья, - продолжает Оксана Орехова. - И главная наша задача – сформировать у детей те компетенции, которые помогут им в жизни быть более успешными.