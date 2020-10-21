Коронавирус в Перми последние новости на 22 октября: в Пермском крае зафиксировали рекордное число заболевших за сутки

Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 359 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Управления Роспотребнадзора, на утро 21 октября в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 11 994 человек. Инфицированные обнаружены во всех территориях региона. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 132 новых случая заражения COVID-19. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также за минувшие сутки от коронавируса скончалось 4 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 359 человек.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1%. Коэффициент распространения болезни -1,13.

Всего в регион развернуто 3819 коек для пациентов с коронавирусом. За последние две недели были перепрофилированы отделения двух крупных больниц: 350 коек появилось в Городской больнице имени Граля и 167 – в Клинической больнице Свердловского района. До конца недели развернем еще 60 коек на базе Березовской центральной районной больницы.

Накануне на заседании оперштаба заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Александр Зомарев отметили, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах. В связи с этим Зомарев предложил принять дополнительные меры по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах и в транспорте, а в проверках задействовать сотрудников МВД, Росгвардии, региональных министерств и органов местного самоуправления.

Также в ближайшее время людей старше 60 лет, которые находятся на домашнем лечении, будут бесплатно обеспечивать лекарствами от коронавируса.