Кому платить за «коммуналку»?

Гость студии - Нина Шилова, директор управляющей компании «Приоритет».

В подъезде висит список должников: в одной квартире задолженность за коммуналку две тысячи, в другой - четыре, а в третьей - больше десяти тысяч. Знакомая ситуация, не правда ли? И с большой вероятностью третья квартира является муниципальной, то есть живет в ней не собственник, а наниматель - человек, въехавший туда по договору социального найма. О проблемах оплаты жилищно-коммунальных услуг в муниципальном жилье рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда - Пермь» Нина Шилова, директор управляющей компании «Приоритет», почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России.

- Наша управляющая компания обслуживает 31 многоквартирный дом с общим количеством квартир 3777. Из этого числа муниципальными являются 136 квартир, 43 из которых «проблемные». Мы сделали несложный экономический расчет. В квартирах, где живут собственники, сумма долга, приходящегося на 1 квадратный метр жилой площади, составляет 98 рублей. А у нанимателей - 1077 рублей, то есть в 10 с лишним раз долг больше у муниципальных квартир, чем у частных собственников. Думаю, аналогичная ситуация по всему Пермскому краю, и сумма долга будет удручающей.

- И какова сумма задолженности на текущий момент в муниципальном жилье?

- Задолженность на сегодня по муниципальным квартирам в домах, обслуживаемых нашей УК, составляет 6,5 миллиона рублей. Подчеркиваю, что это долг по проблемным квартирам, где уже имеются акты о невозможности взыскания с должников-нанимателей в связи с тем, что у должников отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

- То есть это проблема не только вашей УК, но и всей отрасли в целом?

- К сожалению, это проблема всего ЖКХ, которая появилась давно из-за пробелов в законодательстве. И большая проблема для собственников жилья в многоквартирных домах, потому что именно они недополучают плановое финансирование, что приводит к ухудшению состояния общедомового имущества. У нас заключены договоры с десятками подрядных организаций, которые осуществляют техническое обслуживание и текущий ремонт. Возникает дефицит средств для оплаты труда их рабочих, проблемы с оплатой ресурсоснабжающим организациям.

- Со стороны недобросовестных нанимателей - это осознанный выбор или безвыходность?

- У части нанимателей это осознанный выбор. Просто не платят, находят разные способы, лазейки не показывать свое имущество, которое можно арестовать за долги. И есть категория нанимателей, которые не платят от безвыходности, потому что имеют низкий материальный достаток, многодетные семьи. То есть причины у должников-нанимателей по образованию задолженности могут быть разные.

- Как можно решить проблему долгов?

- У муниципальных квартир есть собственник: Муниципальное образование «Город Пермь» в лице администрации города Перми. В рамках законодательства мы подаем в суд по взысканию долгов с нанимателей-неплательщиков. Но наниматель жилого помещения не имеет договорных отношений с УК. У него заключен договор социального найма с собственником-муниципалитетом.

Наша позиция однозначная - неисполнение нанимателями обязательств по внесению платы за жилые помещения и коммунальные услуги не освобождает собственника данных помещений от исполнения такого обязательства.

Муниципальное образование как собственник жилья должно нести ответственность за долги в отношении своего имущества. Тем более после того, когда управляющая компания приняла все исчерпывающие меры по взысканию задолженности и судебным приставом-исполнителем выданы акты о невозможности взыскания суммы долга. Для того чтобы сдвинуть данный вопрос с мертвой точки, необходимы желание и усилия со стороны властей, депутатского корпуса, в том числе по защите прав предпринимателей малого и среднего бизнеса, для разработки эффективной программы по контролю за муниципальным жильем, введение законодательных инициатив по устранению пробелов в законодательстве, связанных с возмещением убытков управляющим организациям.

Внесение соответствующих изменений в законодательные акты о субсидиарной ответственности наймодателя (муниципального образования) позволит судам применять данные нормы права при вынесении решений по взысканию долгов с собственников муниципального жилья. Поскольку возложение бремени расходов (задолженности) нанимателей с собственника муниципального жилого фонда на управляющие организации фактически направлено на освобождение собственника муниципального жилья от внесения платы за принадлежащее ему на праве собственности помещения, что противоречит закону РФ.

Процедура изменения законодательства и наработка правоприменительной практики носят, как правило, длительный характер, тем не менее надеяться на положительное разрешение данной проблемы можно, но только при условии приложения усилий всех заинтересованных сторон.