Бюджет Пермского края обсудили публично

До 2023 года в Пермском крае будет введено 17 новых детских садов.

В Перми состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на ближайшие три года. В обсуждении основного финансового документа Прикамья приняли участие депутаты Законодательного собрания, и представители общественных организаций. Главными приоритетами бюджета стало развитие социальных сфер: образования, культуры, спорта, сохранения культурного наследия, а также дорог.

Детский сад – не только стены

Одной из главных задач на будущую трехлетку стало обеспечение дошкольников местами в детских садах. Малышей в Прикамье становится все больше. И нужно, чтобы любой ребенок, вне зависимости от того, где он живет – в Перми или удаленном поселке, - мог бы посещать детский сад. В проекте бюджета заложены деньги на строительство дошкольных учреждений. Всего до 2023 года в Пермском крае будет введено 17 новых детских садов. Пять из них появятся в краевом центре, а остальные – в Чайковском, Березниковском, Суксунском, Кудымкарском, Ординском и других муниципальных образованиях. Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал необходимость устранения территориального неравенства в части оказания образовательных услуг. И в отдаленных территориях дети должны получать самое современное образование в комфортных условиях.

В первую очередь детсады будут строить в тех местах, где идет активная застройка и растет плотность населения. При этом уделяется внимание замене ветхих детских садов, чтобы малыши занимались и воспитывались в безопасных и современных условиях.

Но важно не только построить стены, но и насытить их современным оборудованием для всестороннего развития детей, чтобы пребывание в детсаду для малышей было максимально комфортным и полезным. На эти цели в бюджете на 2021-2023 годы предусмотрено выделять ежегодно по 28 миллионов рублей. Кстати, в нынешнем году, несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом, 100 детских садов Прикамья оснащены обучающим и игровым оборудованием. В ближайшее три года оно поступит еще в 300 детских садов.

Качественное образование – во все районы Прикамья

Точно так же, как и с дошкольным образованием, не должно быть дискриминации по географическому принципу в доступе к качественному школьному образованию.

До конца 2023 года в Пермском крае планируется построить 27 школ более чем на 15 тысяч мест. Часть из них будет введена уже в 2020 году. На это будет направлено более 7,2 миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов. Новые школьные здания появятся в Перми, Соликамске, Чернушке, Кунгуре и Пермском районе.

Если пермский школьник без труда может посещать центры дополнительного образования, заниматься робототехникой или изучать английский язык, то для подростка из глубинки такие занятия были до некоторого времени недоступны. Дать возможность обучаться на суперсовременном оборудовании школьникам из разных районов Прикамья призваны мобильные технопарки и учебные центры. В рамках национального проекта «Образование» в 20 территориях Пермского края уже открылся 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». В регионе продолжает работу «Кванториум Фотоника». А благодаря мобильным технопаркам «Кванториум» тысячи детей смогли приобрести навыки технической и естественнонаучной направленностей.

В бюджете предусмотрено развитие созданной в 2020 году системы дополнительного образования – Академии первых, IT-куб, Дома научной коллаборации, планируется расширение центров «Кванториум».

- Как работник сферы образования могу поприветствовать рост объема финансирования по этому направлению, - отметил во время публичных слушаний Олег Ганин, кандидат экономических наук, начальник управления стратегического развития ПГНИУ. - Позитивно, что идет увеличение финансирования на территориях, которые считаются у нас удаленными и периферийными. Это касается и школ, и детских садиков, и точек интеллектуального развития дошколят и школьников, и среднего профессионального образования. Мне очень понравилось направление финансирования центра дополнительного образования детей при вузе. Важно, чтобы эта связка дополнительного, среднего профессионального и высшего образования охватывала все территории Пермского края.

Культура и спорт

Также в бюджете на ближайшие годы заложены средства на развитие массового спорта. Будут построены 22 межшкольных стадиона, 44 спортивных зала при колледжах и техникумах, 14 лыжных и лыжно-биатлонных комплексов, 15 площадок для сдачи нормативов ГТО. Продолжится финансирование проектов «Тренер нашего двора» и «Школьный спортивный клуб».

Будут выделены деньги на реставрацию исторических зданий Перми к 300-летнему юбилею города. В рамках национального проекта «Культура» будет проведен ремонт детских школ искусств и музыкальных школ.

Социальные льготы сохранятся

Выполнить все заложенное в бюджете только за счет собственных средств региона в ситуации пандемии практически невозможно. Поэтому при подготовке проекта бюджета правительство заявило о готовности вести взвешенную политику заимствования средств.

- Считаем, что в нынешних условиях бездефицитный бюджет - не самоцель, - отметила Ольга Антипина, первый заместитель председателя Правительства Пермского края. - Наоборот, для сохранения социальных гарантий, расширения спектра бюджетных услуг, поддержки муниципалитетов и бизнеса, продолжения начатых инвестиционных проектов для развития региона, особенно в преддверии 300-летия Перми, важнее, чем красивый бездефицитный баланс. Мы готовы «кредитоваться», вести максимально гибкую взвешенную политику заимствования средств.

- Нам очень отрадно видеть, что в бюджете сохраняются все социальные льготы, выплаты, далее они индексируются, - прокомментировала Елена Истомина, и.о. заместителя председателя объединения организаций профсоюзов Пермского края «Пермский крайсовпроф». - Мы видим, что показатели по безработице в 3,8 раза увеличены. Но, с другой стороны, видим, что предпринимаются все шаги, чтобы максимально облегчить социальное положение людей, в котором находятся наиболее уязвимые категории: это женщины, дети.