«В телефоне насильника нашли удаленное мерзкое видео». Как пермские криминалисты раскрывают запутанные преступления

В следственном комитете края служат 14 следователей-криминалистов. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В марте в Березниках пропала 39-летняя директор косметической фирмы. Замужем, двое детей - 7 и 9 лет. Заявление в полицию написал супруг, 52-летний электромонтер.

Когда следователи-криминалисты осматривали двор рядом с домом пропавшей, с помощью обнаружителя скрытых видеокамер «Оптик-2» нашли на балконе одной из квартир видеокамеру. Отсмотрели запись и вычислили подозрительный автомобиль, который проезжал около дома женщины в день ее исчезновения.

- Выяснилось, что похожее авто приобрел незадолго до пропажи супруги ее муж, но на себя машину оформлять не стал, - рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Владимир Гилев. - Когда мы осмотрели салон и багажник авто - нашли следы крови. Отпираться в убийстве жены подозреваемый не стал.

В арсенале криминалистов высокотехнологичная техника

19 октября в России отмечается День криминалистики. 66 лет эта служба помогает раскрывать самые сложные и запутанные преступления.

- В работе криминалиста не может быть мелочей - любая, даже самая незначительная информация, должна быть отработана и проверена, а иногда именно она, крошечная деталь, помогает выйти на подозреваемого, - говорят пермские следователи-криминалисты.

Не считаясь с личным временем, в любое время суток сотрудники отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю выезжают на место совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Таких специалистов в следственном комитете края – 14. А выездов за последние полтора года они совершили 1210. Также криминалисты помогают раскрывать уголовные дела, совершенные ранее.

Осмотр места происшествия с помощью высокотехнологичной криминалистической техники. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

За 2019 год и шесть месяцев 2020-го при их участии было раскрыто238 преступлений, 92 из которых - прошлых лет. На скамью подсудимых сели те, кто обвинялся в тяжких преступлениях: насилиях и убийствах. И процент раскрытия уголовных дел очень высок: раскрывается 100% тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и 100% преступлений против половой неприкосновенности. Убийств - 99,2%.

В распоряжении следователей-криминалистов есть самая современная высокотехнологичная криминалистическая техника, которую последние полтора года применяли 3830 раз.

- Есть у нас мобильная передвижная криминалистическая лаборатория, оснащенная по последнему слову техники, - рассказывает полковник юстиции Станислав Лунин, с декабря 2013-го он возглавляет отдел криминалистики СУ СКР по Пермскому краю. - Успешно используются цианакрилатная камера для выявления невидимых следов рук, аппаратно-программный комплекс «UFED Touch 2», источники криминалистического света, криминалистические комплекты для работы с различными следами, обнаружитель скрытых видеокамер «Оптик-2» и другие.

«Оптик-2» использовался и во время сентябрьских событий в Соликамске, когда мама первоклассника обратилась в полицию и написала заявление, что в отношении ее сына неизвестный совершил действия сексуального характера.

Преступление было совершено хладнокровно и расчетливо. Чтобы установить подозреваемого, рядом с местом преступления при помощи той же аппаратуры «Оптик-2» криминалисты обнаружили камеры видеонаблюдения.

Работа с обнаружителем видеокамер. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

На записях было запечатлено, как неизвестный мужчина на протяжении полутора часов ходил по периметру школы.

- Мы обратились в СМИ, мужчину показали по телевидению, и жители Соликамска опознали его. Позвонила женщина-парикмахер, которая подстригала мужчину и еще несколько человек, в итоге подозреваемого удалось установить. Им оказался пермяк – строитель, который приехал в Соликамск на заработки. Сейчас он арестован, ведется следствие.

Активизируют память потерпевшим

Для раскрытия преступлений специалисты часто используют возможности Криминалистического центра СК РФ. По особо резонансным делам специалисты-психологи Центрального аппарата активируют память свидетелям и потерпевшим. На основании полученных данных составляют субъективные портреты преступников и находят их.

Так, к примеру, в Чернушке была совершена серия тяжких преступлений против половой неприкосновенности. С разницей в четыре года были изнасилованы недееспособная женщина и 13-летняя девочка.

- Экспертиза установила, что генотипы биологических объектов принадлежали одному человеку, но установить его не удавалось, несмотря на огромный объем проделанной работы: следователи допросили 10 тысяч человек и провели 3 тысяч молекулярно-генетических исследований, - говорят в отделе криминалистики. – Обеим потерпевшим активизировали память и составили фоторобот преступника. Это изображение имело сходство с ранее судимым жителем Чернушки. У мужчины взяли на исследование буккальный эпителий и после проведения молекулярно-генетической экспертизы установили совпадение его генетического профиля с профилем преступника. Сейчас насильник отбывает 14-летний срок в колонии.

Раскрывают преступления, совершенные в отношении детей

Помогают пермские криминалисты и разыскивать пропавших детей. За последние полтора года они приняли участие в поисках 100 малолетних «потеряшек». Многие помнят двухлетнюю малышку, пропавшую этим летом возле поселка Лемзер.

- На ее поиски выехали руководитель следственного управления и семь сотрудников отдела криминалистики, - рассказывает Станислав Лунин. – На месте организовали широкомасштабные поисковые мероприятия, в которых принимали участие 300 волонтеров и 100 полицейских. На вторые сутки девочку нашли спящей в траве. Она была обезвожена, покусана комарами, но жива.

Сложно представить, какие усилия тратят криминалисты на раскрытие некоторых преступлений, когда они совершаются в отношении детей.

Пару лет назад в следственный отдел обратилась пермячка и сообщила, что ее приемные малолетние дети рассказали, что ее бывший муж трогал их половые органы и заставлял трогать свои.

- С момента событий прошло около полугода, за это время семья несколько раз переезжала с места на место, и дети не могли сказать, в какой конкретно квартире в отношении них было совершено преступление, - говорят криминалисты.

- Дети специально все выдумали, они не хотят, чтобы я жил с их матерью, - отрицал на допросах приемный отец.

Однако во время осмотра одной из квартир, где ранее проживала семья, на обивке дивана удалось обнаружить след биологического происхождения. Специалистам помог в этом источник криминалистического света МИКС-450. Генотипоскопическая экспертиза установила в нем смесь спермы преступника и слюны одного из подвергнутых насилию детей.

Осмотр места происшествия с помощью высокотехнологичной криминалистической техники. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Вдобавок у приемного папаши был изъят сотовый телефон, на котором при помощи криминалистического комплекса UFED toush удалось восстановить удаленную видеозапись одного из эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении своего приемного ребенка.

Далее с пострадавшими детьми работали психологи. Было установлено 17 эпизодов преступления против половой неприкосновенности в отношении малолетних. Приемный отец совершал их на протяжении трех лет. Сейчас он приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.