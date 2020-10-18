Коронавирус в Перми последние новости на 19 октября: тесты на COVID-19 будут делать в два раза быстрее

В скором времени в Перми тесты на коронавирус будут делать в два раза быстрее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации Министерства здравоохранения, в Пермском крае за минувшие сутки выявили 125 случаев заболевания коронавирусом. Ежедневно число новых случаев растет, ранее за сутки эта цифра была - 119 человек. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии составляет 11 607 человек.

88 человек проходят лечение в больницах, 37 - амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных - 1,1% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,12 (на 17 октября - 1,11).

Данные статистики: permkrai.ru

Из 125 новых заболевших - 61 мужчина, 62 женщины, 2 ребенка (мальчик и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет - 28 человек, 59 человек в возрасте 45-65, 36 человек старше 65 лет.

За сутки от опасной инфекции скончались еще 7 человек. Таким образом, всего в Пермском крае COVID-19 унес жизни 586 человек. Выписали из больниц за сутки 75 пациентов, продолжают лечение в медучреждениях 1516 пермяков.

В скором времени в Перми тесты на коронавирус будут делать в два раза быстрее. К нам поступили две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на коронавирус. Теперь они будут работать в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В Прикамье ежедневный рост заболевших коронавирусом. Инфоргафика: Яндекс.

Система поможет автоматизировать процесс заготовки проб для проведения анализа на поступивших установках.

Отметим, что в настоящее время в медучреждении пробоподготовкой занимаются вручную лаборанты. Автоматизация работы поможет ускорить процесс и качество тестирования.

«Разумеется, в первую очередь, улучшится качество, потому что автоматизируется процесс пробоподготовки, благодаря этому также существенно повысится количество проводимых анализов. Общее количество исследований на тест-системах «Вектор», в сравнении с ручной пробоподготовкой, возрастет более чем в два раза. Если сегодня мы делаем около 420 анализов в сутки, то теперь сможем делать около 960», – рассказал Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

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