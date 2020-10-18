В магазинах Перми витрины заполнили новогодними украшениями

В магазина Перми начали продавать новогодние игрушки.
Фото: Анна МАЛЫШЕВА
Середина октября, а в пермских магазинах витрины уже заполнены новогодними украшениями. Увидев такую красоту, в одном из магазинов в центре Перми, ноги сами пошли к ним. Обстановка там, словно в сказке: стеклянные домики с искусственным снегом, фигурки Дедов Морозов и Снегурочек в невероятно красивых одежках, шары, расшитые бисером, фарфоровые ангелы, и даже игрушки в виде символа следующего года – быка.
Покупатели невольно засматриваются на новогодние украшения, какие же они красивые!
Фото: Анна МАЛЫШЕВА
«Устали от коронавируса»
В торговом центре на улице 1-я Красноармейская на первом этаже есть отдел цветов. Там уже нарядили витрину с новогодними украшениями. Милые Деды Морозы в красных расшитых золотом шубах, олени в вязаных свитерах, веночки на дверь с шишками и блестками, а еще фарфоровые статуэтки бычков и коровок.
Тут же на первом этаже есть просто волшебный магазинчик «Пиратский сундук». Вы точно не пройдете мимо него. Уже вначале октября продавцы полностью изменили витрины и заполнили их новогодними игрушками и украшениями.
В октябре большой выбор коллекций новогодних игрушек.
Фото: Анна МАЛЫШЕВА
- Покупатели к нам заходят, интересуются товаром, конечно пока не так активно, как в ноябре или декабре, но все же, - говорит продавец отдела. - Сейчас самое лучшее время для покупки украшений к Новому году, потому что большой ассортимент и можно купить всю коллекцию игрушек в одном стиле. Многие приходят просто посмотреть, прицениться. Люди устали от коронавирусной жизни, которая пропитала все вокруг и охотно заходят посмотреть на красивые вещицы.
Цены на игрушки самые разные, от 100 рублей за штуку. Если хотите купить украшения на всю елочку - придется раскошелиться.
Символ 2021 года - бык.
Фото: Анна МАЛЫШЕВА
«Продаем игрушки, оставшиеся с прошлого года»
Еще один магазин, где мы заметили новогодние товары - это «Надомаркет». Там при входе стоят искусственные ели от 2500 рублей. На одну из витрин повесили разноцветный дождь, она так ярко выглядит, что сразу поднимает настроение. Есть здесь и игрушки, в основном пестиковые, в наборах. Цены примерно от 150 рублей.
Продавцы рассказали, что пока распродают остатки с прошлого года, но скоро поступят и новые украшения.
Многие магазины распродают остатки с прошлого Нового года.
Фото: Анна МАЛЫШЕВА
Есть игрушки для елочки и в магазинах канцтоваров «Листок», в «Галамире» тоже продают дождик, мишуру и игрушки от 69 рублей. Также все для украшения главного символа нового года есть и в магазине «Домострой», елки, гирлянды и шары.
Искусственные елки от 2500 рублей.
Фото: Анна МАЛЫШЕВА