В магазинах Перми витрины заполнили новогодними украшениями

В магазина Перми начали продавать новогодние игрушки. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Середина октября, а в пермских магазинах витрины уже заполнены новогодними украшениями. Увидев такую красоту, в одном из магазинов в центре Перми, ноги сами пошли к ним. Обстановка там, словно в сказке: стеклянные домики с искусственным снегом, фигурки Дедов Морозов и Снегурочек в невероятно красивых одежках, шары, расшитые бисером, фарфоровые ангелы, и даже игрушки в виде символа следующего года – быка.

Покупатели невольно засматриваются на новогодние украшения, какие же они красивые! Фото: Анна МАЛЫШЕВА

«Устали от коронавируса»

В торговом центре на улице 1-я Красноармейская на первом этаже есть отдел цветов. Там уже нарядили витрину с новогодними украшениями. Милые Деды Морозы в красных расшитых золотом шубах, олени в вязаных свитерах, веночки на дверь с шишками и блестками, а еще фарфоровые статуэтки бычков и коровок.

Тут же на первом этаже есть просто волшебный магазинчик «Пиратский сундук». Вы точно не пройдете мимо него. Уже вначале октября продавцы полностью изменили витрины и заполнили их новогодними игрушками и украшениями.

В октябре большой выбор коллекций новогодних игрушек. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

- Покупатели к нам заходят, интересуются товаром, конечно пока не так активно, как в ноябре или декабре, но все же, - говорит продавец отдела. - Сейчас самое лучшее время для покупки украшений к Новому году, потому что большой ассортимент и можно купить всю коллекцию игрушек в одном стиле. Многие приходят просто посмотреть, прицениться. Люди устали от коронавирусной жизни, которая пропитала все вокруг и охотно заходят посмотреть на красивые вещицы.

Цены на игрушки самые разные, от 100 рублей за штуку. Если хотите купить украшения на всю елочку - придется раскошелиться.

Символ 2021 года - бык. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

«Продаем игрушки, оставшиеся с прошлого года»

Еще один магазин, где мы заметили новогодние товары - это «Надомаркет». Там при входе стоят искусственные ели от 2500 рублей. На одну из витрин повесили разноцветный дождь, она так ярко выглядит, что сразу поднимает настроение. Есть здесь и игрушки, в основном пестиковые, в наборах. Цены примерно от 150 рублей.

Продавцы рассказали, что пока распродают остатки с прошлого года, но скоро поступят и новые украшения.

Многие магазины распродают остатки с прошлого Нового года. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Есть игрушки для елочки и в магазинах канцтоваров «Листок», в «Галамире» тоже продают дождик, мишуру и игрушки от 69 рублей. Также все для украшения главного символа нового года есть и в магазине «Домострой», елки, гирлянды и шары.