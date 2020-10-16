Фото: Больница им. Вагнера

В социальные сети попала запись совещания в березниковской больнице имени Вагнера. Разгневанный главный врач Роман Конев разнес своих подчиненных за отказ госпитализировать пациентов с коронавирусом, пришедших в больницу самостоятельно.

«Пациенту с ковидом говорят: «Идите домой, вызывайте скорую…». Я ведь выпну из больницы с позором, никуда не устроитесь, ни в одну медсанчасть. У нас люди уже сами с ковидом приходят, и мы их посылаем домой, чтобы они на скорой приезжали. Вы че?… А если он умрет? Вы же в тюрьму сядете. Возьмут видео, скажут: «Вы не оказали медицинскую помощь». У вас экстренное отделение, не плановое. Это в плановом можно сказать: «Нет направления – иди», - ничего страшного не случится. А больных экстренных нельзя отправлять, это статья», - звучит на записи, размещенной eanews.ru, возмущенный голос главного врача.

- Во время беседы главный врач в очередной раз напомнил сотрудникам о врачебном долге и о том, как маршрутизируются пациенты, - так прокомментировали в Краевой больнице им. Вагнера Е.А. эту ситуацию и добавили. - В инфекционное отделение нашей больницы пациенты с подозрением на Covid-19 и с подтвержденным диагнозом Covid-19 поступают на скорой помощи, очень редко, когда люди приходят сами. В случае обращения человека за медицинской помощью в отделение для лечения пациентов с COVID-19 самостоятельно, его должен осмотреть врач и определить - имеются у него показания к госпитализации или нет, нуждается пациент в дополнительном обследовании на КТ или нет. Если показаний для госпитализации нет, пациента могут отправить лечиться амбулаторно. Если есть показания, пациента госпитализируют в стационар. По каждому пациенту все решается индивидуально с учетом клинической картины и данных обследования.