«Промобот» предсказал, когда вторая волна коронавируса пойдет на спад

Роботы измерили температуру десятков тысяч россиян. Фото: "Промобот".

По данным специалистов пермской компании «Промобот», пик второй волны эпидемии коронавируса в России придется на 22 ноября - после этой даты число новых зараженных пойдет на спад.

Для того, чтобы определить эту дату, инженеры использовали результаты измерений температуры, которые проводили роботы-терминалы. Такие, в частности, установлены в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах Перми. А еще - в школах, офисах и на предприятиях разных городов России и других стран.

- Всего с марта по октябрь 2020 года терминалы провели более полумиллиона измерений в различных точках России, а число измерений во всем мире уже превышает миллион,- рассказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. - Данные о температуре со всех станций приходят на наш сервер вместе с отметкой времени измерения и идентификатором самого терминала. Такая связка не является персональными данными, так как не указывает на конкретного человека. Для нас это просто набор данных, которые мы используем, чтобы отслеживать аномалии и ошибки.

Получив данные по измерению температуры с марта по октябрь и открытые данные по числу заболевших, которые ежедневно публикует Роспотребнадзор, специалисты компании вычислили математическую модель заболевания.

- Применив эту модель к текущим данным, мы с высокой долей вероятности можем утверждать, что 22 ноября в России число новых случаев заражения достигнет своего максимума и вскоре начнет снижаться, - рассказали в «Промоботе». - Но надо отметить, что предсказание может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время второй волны гораздо слабее. Поэтому пик может наступить на несколько дней раньше.

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