«Животные могут замерзнуть». У мецената, который восстанавливает храмы в Пермском крае, сгорела ферма

Все, что осталось от фермы Георгия Щукина. Фото: семейный архив.

Пожар на ферме 54-летнего протоиерея Георгия Щукина из села Русский Таз Березовского района Пермского края, случился ночью 11 октября.

- Обычно папа встает в четыре утра и начинает готовиться к дойке, а в ту ночь он прибежал к нам и кричит: «Вызывайте пожарных, ферма горит!» - рассказала его дочь Надежда. – Благо, почти всех животных папе удалось спасти: 20 коров и 15 свиней с поросятами живы. Дойное стадо в ту ночь оставили на улице, так как было тепло, и в огне сгорели только три теленка и поросенок. Огонь вовсю полыхал в той части фермы, где они находились, и до них было просто не добраться. Остальных он сумел открыть и выгнать на улицу.

Пожар почти полностью уничтожил строение, которое служило кровом домашним животным и сейчас большинство из них - на улице. А не сегодня – завтра пойдет снег, и животные просто рискуют замерзнуть.

- Пять коров в декрете и несколько свиноматок, которые готовятся опороситься, мы пристроили в старый сенной сарай. Сделали там на скорую руку дощатый пол и разместили сколько смогли. Остальные пока вынуждены дневать и ночевать на улице, в загородке, под открытым небом, - объясняет Надежда.

Все, что осталось от фермы, где произошел пожар. Фото: семейный архив.

Версий пожара две: поджог и искра, вылетевшая из печи. На печке батюшка и два его помощника грели воду и варили овощи. Сейчас идет расследование, которое и назовет точную причину возгорания.

Много лет священнослужитель Георгий Щукин, чья ферма и животные пострадали во время страшного пожара, занимается восстановлением храмов в Пермском крае. 20 лет назад за своими силами и за свои деньги он восстановил церковь в Березовке, потом стал восстанавливать храмы по району. Сейчас работы идут в села Сосновка, Русский Таз, Сажино и Асово...

Храмы, которые восстанавливает Георгий Щукин. Фото: семейный архив.

В Асово Георгий Щукин является настоятелем храма. Деньги на восстановление церквей он зарабатывал, продавая молоко и мясо со своей фермы. Его продукцию знают и покупают в Перми и Лысьве.

Сейчас ферма сгорела и меценату самому нужна помощь. До наступления холодов нужно расчистить пожарище и завести стены под крышу, чтобы животные не погибли.

- Нас у папы с мамой четверо детей, кто-то живет в селе Русский Таз, кто-то уже уехал, но мы приезжаем и делаем все, чтобы восстановить ферму, - говорит Надежда. – Помогают нам и местные жители: частый предприниматель привез пиломатериал, рабочие приходят помогать в расчистке и строительстве, кто-то переводит небольшие суммы. Но средства и рабочие руки нам, конечно бы, не помешали.

Храмы, которые восстанавливает Георгий Щукин. Фото: семейный архив.

Помочь и перевести посильную сумму можно на банковскую карту Надежды, дочери протоиерея Георгия Щукина. Карта привязана к номеру телефона 89194962831 Надежда Юрьевна Ш. Любая, даже самая малая помощь будет воспринята с глубокой благодарностью.