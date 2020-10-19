В Пермском крае выбрали лучший жилой комплекс-новостройку

Жилые кварталы становятся все красивее и просторнее. Фото предоставлено застройщиком

Напомним, в конце апреля «Комсомольская правда» запустила конкурс - ТОП ЖК. В нем приняли участие лучшие новостройки, которые возводятся сейчас в Прикамье. Это не советские квартиры с четырьмя стенами, оклеенные копеечными обоями, а современным и комфортные жилые помещения с высокими потолками, большими окнами, просторными кухнями и застекленными лоджиями. С уютными дворами, велопарковками, детскими и спортивными площадками, с подземными парковками и удобным подъездом к дому.

Почти полгода на сайте «Комсомольской правды» читатели знакомились с проектами наших конкурсантов и голосовали за самый, по их мнению, комфортный жилой комплекс. И вот настало время назвать победителя. Им стала компания «КОРТРОС-Пермь», которая реализует проект жилого квартала «Гулливер».

- Фото: архив "КП"

Первые дома жилого комплекса «Гулливер» выросли в самом центре Перми в 2017 году. Сейчас возведение квартала близится к завершению. Комплекс «Гулливер» - единый архитектурный ансамбль, состоящий из домов разной этажности - от 6 до 32 этажей, аккуратно вписанный в зеленый парк. Архитектурную концепцию квартала специально для Перми создали в известном в мире французском архитектурном бюро Антон Бишу. Из квартир ЖК «Гулливер» открывается чудесный вид на город. Квартиры с высотой потолков в три метра оборудованы современными технологиями и системой «умный дом», что позволит вам спокойно уезжать в командировки или отпуск. Малое количество соседей и улучшенная межквартирная звукоизоляция обеспечат вам тишину и приватность.

Немало голосов наши читатели отдали жилому комплексу «Медовый» компании «СтройПанельКомплект». Современный комплекс застройки «Медовый» возводится в экорайоне Новое Кондратово, в непосредственной близости от микрорайона Парковый. Из 2 квартала ЖК «Медовый» - ул. Строителей, 9, открывается чарующий вид на реку Мулянка. ЖК «Медовый» - это территория для молодых и активных семей, в которых рождаются и растут счастливые дети. В микрорайоне «Медовый» есть все для жизни современной молодой семьи! В каждом квартале выделены и обустроены площадки для семейного отдыха и детских активных игр. А места для отдыха взрослых помогут провести выходные всей семьей!

Фото: «СтройПанельКомплект»

В проектах «СтройПанельКомплект» всегда представлен большой выбор планировочных решений, а доступная стоимость квадратного метра в сравнении с ценой в центральных районах помогает воплотить ваши мечты в реальность. Большой популярностью пользуются планировки евро-формата, с большой кухней-гостиной, которые позволят вам организовать комфортную зону для приема гостей!

Квартиры в «Медовом» сдаются с полной отделкой – «заезжай и живи»! И это еще один плюс – не нужно тратить деньги на ремонт, а переехать можно сразу после сдачи дома. Отделка выполнена в светлых бежевых тонах, что позволит легко подобрать обстановку и создать гармоничный интерьер.

Еще одним участником, которого отметили наши читатели стал ЖК «Ньютон», реализуемая компанией УралДомСтрой. Квартал «Ньютон» – победитель престижной федеральной премии Urban Awards 2019 в номинации «Лучший строящейся региональный жилой комплекс бизнес-класса в России».

- Фото: архив "КП"

Жилой комплекс расположен в районе ДКЖ, - это 8 домов переменной этажности: от 7 до 25 этажей. Концепцией проекта предусмотрены уютные закрытые дворы без машин с зонами отдыха для жителей разных возрастов, а в центре квартала появится пешеходная аллея, доступная всем жителям города. Жилой комплекс отличается современной архитектурой и особенным подходом к вопросу - каким должно быть качество жизни. Комфорт начинается еще за пределами квартиры: с удобных въездов на парковку, ровных дорожек для прогулок, бесшумных и вместительных лифтов, которые быстро доставят до нужного этажа. Вход в дом организован на уровне земли, без ступеней и пандусов. А хорошее освещение и стеклянные двери обеспечивают безопасный доступ в секцию/подъезд в любое время суток.

Также в нашем голосовании принимали участие: ЖК Дуэт, который возводит группа компаний «ПМД» и ЖК Доминант от застройщика «Талан». С проектами всех наших участников вы можете ознакомиться по ссылке.