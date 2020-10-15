В Пермском крае в осенние каникулы будут работать восемь детских лагерей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
На днях министр образования Пермского края Раиса Кассина развеяла слухи о том, что для пермских школьников могут продлить осенние каникулы. На заседании правительства региона она сообщила, что сформировано предложение: рекомендовать школам выйти на каникулы в плановом режиме, с 26 октября и по 3 ноября. Но так как 4 ноября отмечается День народного единства, в школы ученики вернутся 5 ноября. Родители учеников теперь могут спланировать первый в этом учебном году отдых детей.
Можно воспользоваться сертификатом
Дети из малоимущих семей и инвалиды могут получить сертификат на сумму 20531,7 рублей, если они не воспользовались им летом. Для получения сертификата нужно обратиться в Департамента социальной политики Перми. Выбрать лагерь и узнать список необходимых документов можно по телефону 256-35-06.
В Пермском крае в осенние каникулы будут работать восемь детских лагерей. Родителям нужно будет предоставить справки об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией и эпидокружении. Их выдаст врач в поликлинике. Результат тест на COVID-19 - не требуется. В лагерях, где будет организована 21-дневная смена, для ребят будет организовано онлайн обучение.
Лагеря, которые ждут детей в осенние каникулы:
«Теремок»
Адрес: Чусовской район, пгт. Верхнечусовские Городки, ул. Мира, строение 65
Смена - 29.10 - 7.11.2020
Цена - 13 000 рублей.
Телефон: 8 (342) 257-15-17, 257-15-16.
«Огонек-ПМ»
Адрес: Пермский край, деревня Малый Буртым.
Смена - 28.10 - 10.11.2020
Цена - 9 777 рублей.
Телефон: 8 (342) 264-02-08.
«Новое поколение»
Адрес: Пермский район, деревня Дворцовая Слудка.
Смена - 26.10 - 4.11
Цена - 18 000 рублей.
Телефон: 248-48-01.
«Сосновый бор»
Адрес: Пермь, улица Усадебная, 55.
Смена - 26.10 - 4.11
Цена - 11 000 рублей.
Телефон: 214-05-14.
«Звездный»
Адрес: поселок Социалистический, недалеко от микрорайона Гайва
Смена - 26.10 - 08.11
Цена - 16 970 рублей.
Телефон: 2-700-604.
«Салют»
Адрес: Пермский район, деревня Ключики.
Смены - 24.10 - 6.11 и 31.10 - 6.11
Цены - 10 000 и 20 000 рублей.
Телефон: 247-33-22,
«Нечайка»
Адрес: Краснокамский район, поселок Ласьва, улица Центральная, 33.
Смены - 26.10 - 04.11 и 7.11 - 27.11
Цены - 12 900 и 20531.7 рублей.
Телефон: 202-35-55.
«Сокол»
Адрес: Лысьва поселок «Дом отдыха «Сокол»
Начало смен узнавать по телефонам: 8 (342-49) 5-85-06, 5-85-02;
Они планируются с начала ноября.
Цена - 33 500 рублей.