В Пермском крае в осенние каникулы будут работать восемь детских лагерей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях министр образования Пермского края Раиса Кассина развеяла слухи о том, что для пермских школьников могут продлить осенние каникулы. На заседании правительства региона она сообщила, что сформировано предложение: рекомендовать школам выйти на каникулы в плановом режиме, с 26 октября и по 3 ноября. Но так как 4 ноября отмечается День народного единства, в школы ученики вернутся 5 ноября. Родители учеников теперь могут спланировать первый в этом учебном году отдых детей.

Можно воспользоваться сертификатом

Дети из малоимущих семей и инвалиды могут получить сертификат на сумму 20531,7 рублей, если они не воспользовались им летом. Для получения сертификата нужно обратиться в Департамента социальной политики Перми. Выбрать лагерь и узнать список необходимых документов можно по телефону 256-35-06.

В Пермском крае в осенние каникулы будут работать восемь детских лагерей. Родителям нужно будет предоставить справки об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией и эпидокружении. Их выдаст врач в поликлинике. Результат тест на COVID-19 - не требуется. В лагерях, где будет организована 21-дневная смена, для ребят будет организовано онлайн обучение.

Лагеря, которые ждут детей в осенние каникулы:

«Теремок»

Адрес: Чусовской район, пгт. Верхнечусовские Городки, ул. Мира, строение 65

Смена - 29.10 - 7.11.2020

Цена - 13 000 рублей.

Телефон: 8 (342) 257-15-17, 257-15-16.

«Огонек-ПМ»

Адрес: Пермский край, деревня Малый Буртым.

Смена - 28.10 - 10.11.2020

Цена - 9 777 рублей.

Телефон: 8 (342) 264-02-08.

«Новое поколение»

Адрес: Пермский район, деревня Дворцовая Слудка.

Смена - 26.10 - 4.11

Цена - 18 000 рублей.

Телефон: 248-48-01.

«Сосновый бор»

Адрес: Пермь, улица Усадебная, 55.

Смена - 26.10 - 4.11

Цена - 11 000 рублей.

Телефон: 214-05-14.

«Звездный»

Адрес: поселок Социалистический, недалеко от микрорайона Гайва

Смена - 26.10 - 08.11

Цена - 16 970 рублей.

Телефон: 2-700-604.

«Салют»

Адрес: Пермский район, деревня Ключики.

Смены - 24.10 - 6.11 и 31.10 - 6.11

Цены - 10 000 и 20 000 рублей.

Телефон: 247-33-22,

«Нечайка»

Адрес: Краснокамский район, поселок Ласьва, улица Центральная, 33.

Смены - 26.10 - 04.11 и 7.11 - 27.11

Цены - 12 900 и 20531.7 рублей.

Телефон: 202-35-55.

«Сокол»

Адрес: Лысьва поселок «Дом отдыха «Сокол»

Начало смен узнавать по телефонам: 8 (342-49) 5-85-06, 5-85-02;

Они планируются с начала ноября.

Цена - 33 500 рублей.