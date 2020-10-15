Пермские полицейские рассказали, что делать, если вам звонят с незнакомых номеров и сбрасывают

Полицейские рекомендуют не перезванивать на такие «пропущенные» вызовы. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Не раз пермяки замечали на своем телефоне пропущенные звонки, а мелодии телефона вроде не было слышно. В последнее время на телефоны многих абонентов поступают короткие звонки с неизвестных номеров.

В полицию обратился житель Перми, обеспокоенный регулярными короткими звонками на его мобильный телефон с неизвестных номеров. Стражи порядка объяснили, с чем могут быть связаны такие «прозвоны».

«Действительно, многие пользователи мобильной связи сталкиваются с такой ситуацией: короткий, продолжительностью 1-2 секунды, звонок с неизвестного номера, а затем сброс соединения. Даже если кому-то «повезет» успеть ответить на вызов, никакого сообщения он не услышит. Причин таких звонков может быть несколько: от безобидной актуализации баз данных телефонов клиентов какой-либо торговой сети и сбора работающих абонентских номеров до мошеннических действий, связанных с банковскими картами, и повышенной тарификацией звонков. Если цель «прозвона» - проверка активности телефона, то такие действия не могут считаться правонарушением, хотя и доставляют неудобство и беспокойство абонентам», - объяснили в ГУВД по Пермскому краю.

ГУ МВД России по Пермскому краю рекомендует:

Использовать проверенные мобильные приложения, которые могут идентифицировать звонки, либо «черные» и «белые» списки абонентов.

При поступлении таких звонков обращаться к оператору связи, от которого поступил звонок, сообщать о фактах для дальнейшей проверки и подтверждения паспортных данных звонящего.

Не перезванивать на такие «пропущенные» вызовы.

Быть особенно внимательными если вам позвонили с номеров, начинающихся с +7-495, +7-499, 8-800.

Никогда не диктовать номера банковских карт и поступающие коды из смс-сообщений.