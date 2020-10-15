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Коронавирус Covid-19

УФАС проверит частные клиники Перми, которые во время пандемии завышают цены на КТ легких

Есть такие, где за несколько месяцев цена взлетела на полторы тысячи рублей
Алена ОВЧИННИКОВА
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По какой причине выросла цена на КТ легких, и насколько это повышение обосновано, будет проверять Антимонопольная служба.

По какой причине выросла цена на КТ легких, и насколько это повышение обосновано, будет проверять Антимонопольная служба.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Запись на октябрь полная, на ноябрь откроется 26-27 числа, цена на КТ легких – 4 тысячи рублей, - ответила администратор «Клиники Эксперт Пермь», когда после семи минут ожидания на линии мы все-таки сумели туда дозвониться.

Буквально за минувшую неделю цены на компьютерную томографию легких в некоторых частных клиниках взлетела не менее, чем на тысячу рублей. Ранее исследование стоило в районе двух-двух с половиной тысяч, сейчас это предлагают сделать за четыре. Но даже и за эту сумму записаться на КТ невозможно. Причина – сотни пермяков с подтвержденным диагнозом «коронавирус» разобрали бирочки на исследование на месяц вперед.

По какой причине выросла цена, и насколько это повышение обосновано, теперь будет проверять Антимонопольная служба.

- В Пермское УФАС России поступили заявления от граждан с просьбой оценить правомерность действий ООО «Клиника Эксперт Пермь», расположенной на ул. Монастырской, 42а, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе УФАС России по Пермскому краю. - Заявители жалуются на повышение стоимости оказания услуги компьютерной томографии органов грудной клетки в этой клинике, а также на одновременный рост цен на данную услугу в других частных медучреждениях Перми.

К примеру, в мае 2020 года стоимость оказания услуги компьютерной томографии органов грудной клетки в ООО «Клиника Эксперт Пермь» составляла 2500 рублей, а в настоящее время стоимость составляет 4000 рублей. По словам заявителей, в клинике им сообщили, что решение о повышении стоимости услуги компьютерной томографии органов грудной клетки приняло руководство медучреждения несколько дней назад. Иные причины увеличения цены гражданам не пояснили.

Заявители, обратившиеся в УФАС, считают, что рост цен на проведение компьютерной томографии легких в частных клиниках Перми связан с увеличением спроса на данную услугу в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и подозревают медучреждения в сговоре.

Также антимонопольная служба проверит изменение стоимости аналогичной услуги с декабря 2019 года по настоящее время в других частных медучреждениях Перми: клинике «МЕДСИ-Медлайф», клинике «Альфа-Центр Здоровья», ООО «Пермь Томограф Про», ООО «Правила жизни».

- В рамках проверки антимонопольный орган направит запросы в шесть частных медучреждений Перми, оказывающих услугу компьютерной томографии органов грудной клетки, с целью установить наличие или отсутствие оснований для повышения стоимости указанного исследования, а также оценить правомерность действий руководства клиник по назначению увеличенной цены на данную услугу. Также мы соберем информацию с привлечением коллег из Свердловской области. Поскольку рынок является сопоставимым, мы хотим посмотреть, какие цены в Екатеринбурге и Свердловской области на услугу компьютерной томографии легких. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты все необходимые меры реагирования, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

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