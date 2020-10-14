«Ни один шанс упускать нельзя». Многодетная мама стала донором костного мозга для пятилетнего сына

Светлана стала донором костного мозга для своего старшего сына и теперь готова сделать это еще раз для другого человека, которому подойдет ее генетический код. Фото: Петр Граждан.

- В феврале 2017-го у сынишки долго держалась температура, потом заболело колено, - вспоминает многодетная мама Светлана Панькова. – Артему поставили диагноз «артрит» и назначили лечение. Но температура не спадала, а ножка продолжала болеть. Мы сдали развернутый анализ крови, нам позвонили и сказали: «Срочно вызывайте неотложку и ложитесь в онкоцентр», у ребенка 98% раковых клеток.

Донор сам для себя

Артемка, которому тогда было 1 год 7 месяцев, был единственным сыном в семье. Светлана ждала второго сына и находилась на восьмом месяце беременности.

- В онкоцентре Артема положили под капельницу, и ему сразу легче стало: температура спала, стал на ножки вставать, - говорит женщина. – Врачи поставили ему диагноз «лейкоз» и за полгода мы прошли четыре курса химиотерапии, после которой у сына начали выпадать волосы и ресницы. После каждого курса анализы улучшались, и нам разрешали уехать домой на две недели.

Когда в семье появился второй сынишка, с Артемом в больницу лег папа. Сейчас все в семье пытаются забыть ту тревогу, страх и горечь расставания, которые им пришлось пережить за это время.

В 2018 году у Артема случился рецидив. Тогда Паньковым рассказали о донорстве костного мозга. Врачи отправили запрос в Москву, пришел положительный ответ, мальчика готовы были взять на трансплантацию.

- Я тогда как раз рожала третьего малыша, и врачи решили подождать пуповинную кровь, которая тоже могла подойти для лечения Артема, но после генетического анализа стало ясно, что совпадения не случилось, - говорит Светлана.

Тогда врачи приняли решение, что Тема сам станет своим донором. Ему проставили курс стимулирующих уколов, чтобы выделились стволовые клетки. Потом взяли кровь, выделили клетки и влили обратно.

Сейчас все в семье пытаются забыть ту тревогу, страх и горечь расставания, которые пришлось пережить за это время. Фото: Петр Граждан.

Потом донором стала мама

Но этой пересадки хватило ровно на год, и в 2019 году анализ показал, что у мальчика снова рецидив. Тогда в качестве доноров стали рассматривать родителей. И мама, и папа не задумываясь, готовы были поделиться с сыном своими стволовыми клетками.

- Мы оба сдали все анализы и прошли всех врачей, но последний анализ на совместимость я сдала первой, поэтому я и стала донором для Артемки, - рассказывает Светлана. – Пересадку нам делали в московском центре имени Дмитрия Рогачева. Сначала Тема прошел курс химиотерапии. Потом пять дней меня стимулировали: делали уколы для выработки стволовых клеток в кровь. Кости ощутимо ломало, но о боли не думаешь, все мысли только о ребенке.

Готовили к пересадке костного мозга и мальчика, ему обнуляли иммунитет.

- Потом мне установили катетер, и на протяжении нескольких часов я должна была неподвижно сидеть в кресле. У меня брали кровь, отделяли стволовые клетки и вливали обратно. Когда стволовых клеток оказалось достаточно, их перелили Теме.

После этого у ребенка начался медленный процесс восстановления.

- Питание нам подключать не стали, у Артема появился аппетит. Показатели постепенно приходили в норму, приживление шло хорошо. Я всеми силами старалась не показывать сыну свою тревогу, говорила, что нас дома ждут братики.

После этой пересадки у Темы поменялся цвет глаз и волос. Он был блондином, а стал темненьким. Изменилась группа крови на ту, что у мамы и даже характер. Он стал более обидчивым и даже чуть стеснительным. Через неделю малышу с мамой разрешили гулять, а через месяц они были дома. Все это случилось год назад.

Многие внимательные пермяки узнали мальчика по фото. Сейчас Артем смотрит с билбордов и призывает людей поделиться лекарством от рака, как это сделала его мама. Фото: Петр Граждан.

А сейчас Тема призывает пермяков поделиться лекарством от рака

Сейчас Артемка – обычный малыш: ходит, бегает, играет. Только болеть ему пока нельзя, поэтому ни он, ни его младшие братья в детский сад не ходят и даже гуляют на улице только своей семьей.

Но многие внимательные пермяки узнали мальчика по фото. Сейчас он смотрит с билбордов и призывает людей тоже поделиться лекарством от рака, как это сделала его мама.

Артем очень рад, что находится дома, с мамой, папой и братьями. Он учит малышей буквам, рисует, пишет с ними прописи, читает им наизусть «Айболита» и «Муху Цокотуху». Правда, на учете мальчику стоять еще пять лет, после этого он будет жить обычной жизнью, как и все его сверстники.

- Несмотря на то, что я стала донором костного мозга для своего сына, я готова это сделать еще для кого-то, кому тоже нужна эта помощь, - говорит Светлана. – Нужно просто прийти и сдать кровь. А тем, кто болеет, сдаваться и давать слабину нельзя. И даже если есть хоть один шанс, то его нужно обязательно использовать.

- Клетками костного мозга с больным человеком может поделиться только другой человек - их нельзя создать искусственно, - поясняет координатор проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим» Ольга Кузина. - Подходящие доноры есть далеко не у всех пациентов, которые борются с раком крови. Если родные не могут помочь, доктора ищут генетически совместимого донора в Национальном регистре доноров костного мозга. Незнакомые люди могут подходить друг другу на 100%!

ВАЖНО Возможно, сейчас доктора ищут в Регистре вас. Если вы здоровы, вам от 18 до 45 лет, вы можете вступить в Регистр в любой лаборатории «МедЛабЭкспресс» на территории Пермского края. Попросите анкету у администратора и бесплатно сдайте 4,5 мл крови. Так вы появитесь в Регистре и сможете спасти жизнь другого человека.

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