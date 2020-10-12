Коронавирус в Перми последние новости на 13 октября: инфицированные обнаружены во всех территориях региона

В Пермском крае продолжается подготовка медучреждений к приему пациентов с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 104 новых случая заражения COVID-19: 90 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 104 новых инфицированных 35 мужчин, 68 женщин, 1 ребенок. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10922. Ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коэффициент распространения болезни составляет 1,09.

Инфографика: оперштаб

В Пермском крае продолжается подготовка медучреждений к приему пациентов с коронавирусом. За минувшие выходные было развернуто 100 дополнительных коек в трех больницах региона. 50 койкомест появилось в краевом госпитале ветеранов в Перми. 32 - в филиале Городской клинической больницы в Губахе и еще 20 коек развернули в Городской центральной больнице в городе Чайковский.

В общей сложности медучреждения Прикамья готовы принять 3167 пациентов с коронавирусом.

В понедельник, 12 октября, члены правительства под председательством губернатора края Дмитрия Махонина обсуждали вопрос о сезонной заболеваемости ОРВИ в образовательных учреждениях.

По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день 64 класса изолированы на 14 дней из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции. И.о. министра образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что на карантине по ОРВИ находится 1,4% учащихся региона.

«Мы контролируем процесс обучения и ситуацию с заболеваемостью школьников и учителей. В отдельных случаях мы переводим классы на самостоятельное или дистанционное обучение на одну-две недели, чтобы предотвратить распространение заболевания как ОРВИ, так и COVID-19. Поэтому на сегодня сформировано предложение: рекомендовать школам выйти на каникулы в плановом режиме, с 26 октября и по 3 ноября», - сообщила Раиса Кассина.

Но так как 4 ноября отмечается День народного единства, в школы ученики вернутся 5 ноября. Участники совещания поддержали данное решение.

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю стали формировать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по районам Перми. Несмотря на то, что данные ведомство начало составлять с 1 октября, среди районов уже можно выделить лидеров.

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Свердловский район возглавляет список с 78 заболевшими за неделю. На втором месте Кировский район, там заболевших чуть меньше - 71 человек. Тройку лидеров замыкает Мотовилихинский район с 59 заболевшими. Меньше всего пермяков с COVID-19 выявили в Ленинском районе.

Всего с 1 по 7 октября коронавирусную инфекцию обнаружили у 328 человек из них:

78 - Свердловский район;

71 - Кировский район;

59 - Мотовилихинский район;

39 - Индустриальный район;

35 - в Орджоникидзевском районе;

30 - Дзержинский район;

16 - Ленинский район.

Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что рейды будут проходить дважды в неделю. За нарушение масочного режима пассажиров и перевозчиков будут привлекать к административной ответственности.