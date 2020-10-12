Погибшая Дарья. Фото предоставлено мамой девушки

- Хочу, чтобы ему изменили место отбывания наказания на колонию общего режима, срок пусть останется тем же, - рассказала мама погибшей 18-летней девушки Галина.

Напомним, 30 сентября экс-чиновника из Самарской области Рината Ситдикова приговорили к 6 годам колонии-поселения. Ночью 12 июня на дороге в Кизеле пьяный чиновник не справился с управлением своего «Рено» и насмерть сбил 18-летнюю Дарью, которая шла по обочине дороги вместе с подругой.

В последнем слове Ситдиков несколько раз извинился перед родственниками погибшей Дарьи, сказал, что он не преступник и что раскаивается в содеянном. Прокурор запросил для экс-чиновника 7 лет колонии. Однако Ситдикова приговорили к 6 годам колонии-поселения с запретом управлять машиной на 2,5 года. Семье погибшей девушки он должен выплатить три миллиона рублей за моральный ущерб.

Накануне родственники погибшей Дарьи подали апелляцию, они будут добиваться для виновника смертельной аварии колонии общего режима.

- Сегодня ровно четыре месяца как нет моей девочки, а боль не стала меньше. Вряд ли ему изменят наказание. Он не Ефремов, у нашей истории не было такой огласки, - сказала Галина.

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