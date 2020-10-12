Золото у нас буквально под ногами. Фото: Василий Вахрин

Первая половина осени практически подходит к концу, и можно подвести итоги. Какими запомнятся пермякам лето и осень?

- Нынешнее лето и начало осени пермяки наверняка будут вспоминать как весьма погожие и на редкость приятные, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - И дело тут даже не в статистических показателях. Погода оказалась чрезвычайно комфортной с психологической точки зрения. Уже начиная с мая, не было ни одного месяца, когда бы не постояли теплые погожие солнечные дни, а затяжных периодов ненастья не было вовсе. Даже когда случались холодные дни, прогноз погоды сулил нам скорое потепление. Обычно пермяки говорят, что настоящее лето у нас бывает в июле. И нынче июльская погода не подвела. Несколько дней подряд столбик термометра поднимался выше 36 градусов. Осенью все обычно ждут «бабьего лета». И оно тоже не подкачало. Мы наблюдали периоды затяжного осеннего потепления с минимумом осадков. То есть лето, действительно, выдалось красным, а осень – золотой.

Летом стояла жара, ударят ли зимой морозы?

В числе уральских примет есть такая: если лето было жарким, то зимой нас ждут крепкие морозы. Насколько может оправдаться народная мудрость?

- Честно говоря, я такой зависимости не обнаружил, хотя специально сравнивал зимнюю и летнюю погоду за много лет, - уверяет пермский метеоролог Павел Смирнов. - Бывало, что за жарким летом следовала студеная зима, но случалось и наоборот. Однако на этот раз я не исключаю, что в нынешний зимний период мы все же ощутим прелесть настоящих уральских морозов. И дело тут вот в чем. Многолетняя погода носит циклический характер, она не может испортиться «навсегда». К примеру, в последние пять лет у нас не было нормального лета. А в прошлом году оно вообще выдалось самым ненастным и холодным за всю историю метеонаблюдений. И вот этот цикл, как мы видим, прервался: лето выдалось превосходным. Можно надеяться, что и в последующие годы лето будет неплохим. То же самое и с зимой. Два года подряд у нас не было 30-градусных морозов. А в прошлом году вообще практически стояла перманентная оттепель. Весьма вероятно, что это цикл также прервется в этом году, и Дед Мороз порадует нас солнечными морозными деньками.

«Бабье лето» подходит к концу?

- Осень в этом году вступает в свои права не спеша, - отмечает Павел Смирнов. - В течение двух ближайших дней мы еще будем наслаждаться приятной погодой с температурой выше нормы градусов на пять или даже больше. Согласитесь, это довольно необычно для середины октября, когда столбик термометра днем поднимается до 15 градусов, а за окном не моросят дожди и светит солнце.

К сожалению, в среду во второй половине дня к Прикамью подойдет холодный фронт, и комфортность погоды несколько снизится. В Перми ближе к вечеру пойдет дождь, хорошо хоть, что не затяжной. Дневная температура в краевом центре опустится еще не сильно, она будет выше 10 градусов. А вот ночь будет уже гораздо «бодрее» предыдущих, даже в краевом центре вполне вероятны заморозки.

В четверг днем в Перми воздух не прогреется выше 10 градусов, хотя из-за облаков то и дело будет выглядывать солнце.

Начиная с пятницы, Прикамье окажется в своеобразном погодном водоразделе: в северной части будет холодно и дождливо, с южной стороны начнет поступать теплый воздух. На юге края в пятницу и субботу днем может потеплеть до 15 градусов. В северных районах будет прохладно и дождливо, может даже пойти мокрый снег. В Перми погода будет зависеть от того, куда «качнутся качели». Можно надеяться, что она пойдет по «теплому сценарию», и днем в выходные в столице Прикамья будет выше 10 градусов.

Сирень не зацвела, но клубника поспела

В начале октября мы спрашивали у синоптиков и агрономов, не зацветет ли у нас из-за осеннего тепла повторно сирень, как это случилось в Подмосковье. Они отвечали, что вряд ли – при ясной погоде ночи стояли прохладные, отмечались даже заморозки. Но с приходом переменной облачности ночные температуры стали выше. Многие дачники заметили: на клубнике и малине принялись вновь поспевать редкие ягодки. Садоводы забеспокоились: не вредно ли это для растений, не перепутают ли они осень с весной?

- У плодовых деревьев и кустарников повторная вегетация не наблюдается, - успокоил доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Они успеют подготовиться к зиме, тем более, что летний сезон для них был благоприятным. Чтобы помочь растениям перезимовать, можно провести под зиму влагозарядный полив, особенно если дождей по-прежнему будет мало. У молодых саженцев стоит утеплить приствольный круг - например, замульчировать его опилками. В предыдущие зимы морозов у нас не было, но это не значит, что они не стукнут на этот раз, так что лучше подстраховаться.