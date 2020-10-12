Исполнитель главной роли в сериале «Территория» на ТНТ Глеб Калюжный: «Мы прошли все круги ада»

Съемки сериала проходили с августа по ноябрь прошлого года. Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

12 октября на телеканале ТНТ начнется показ 8-серийного сериала «Территория», снятого в Пермском крае. Но 8 октября в Перми состоялся предварительный показ, на котором побывала журналист «Комсомолки».

Для жителей центральной России само слово «коми-пермяки» звучит мистически-загадочно. И связанные с ними легенды – о народе чудь, ушедшем под землю, о злом духе «икотке», вселяющемся в людей, о шаманах, заменяющих докторов, - практически просились в сюжет сериала в жанре хоррор.

События сериала «Территория» начинаются неспешно. В кадре появляются абсолютно узнаваемые уральские деревни. Разбитые дороги, на которых увязают машины. Дома с покосившимися заборами. И полупустой автобус, в котором 19-летний Егор Чудинов (Глеб Калюжный) и его дядя, патологоанатом Николай (Андрей Мерзликин) едут на поиски пропавших родителей Егора - этнографов, отправившиеся в экспедицию по Пермскому краю.

По пути к ним присоединяются две студентки филологического факультета, Таня и Надя, во время практики собиравшие песни и мифы коми-пермяков. И четверо обычных горожан внезапно оказываются в глухих заповедных местах, где не любят чужаков и живут по странным и страшным правилам. Где обитают ведьмы и шаманы, лесные духи и таинственные отшельницы...

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

Съемки сериала проходили с августа по ноябрь прошлого года. Снимали не в Коми, а в более привычных для кинематографистов Кусье-Александовском, Губахе, Каменном городе, а также возле Усьвинских столбов, и в Кунгурской пещере. А завершающие съемки проходили в Подмосковье, где в бассейне снимались подводные сцены.

Исполнитель главной роли Глеб Калюжный уже снимался в кино - «14+», «Красные браслеты», «Детки», «Улица» и «Ничто не случается дважды», а также в романтической комедии «Про любовь. Только для взрослых».

- Меня пригласили на кастинг «Территории» еще в 2017 году, - рассказывает Глеб. - Потом я полгода ходил на пробы. Менялись те, кто проводил кастинг, менялись партнеры. А потом у нас состоялись пробы с Андреем Мерзликиным. И все очень хорошо получилось, хотя для меня это было новое амплуа.

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ

- Перед началом показа вы сказали, что время съемок было похоже на пребывание в пионерском лагере.

- Ну, сама экспедиция. Знаете, когда едешь в лагерь, еще не представляешь, кем станут для тебя ребята, с которыми ты в одном автобусе. С кем будешь дружить, с кем ссориться. А потом, когда смена заканчивается, становится грустно от того, что уже все, конец.

Так я и воспринимал экспедицию. У нас собралась классная съемочная группа. Отличные партнеры. Каждый на своем месте просто горел своей работой. Если бы хоть кто-то был не таким, все было бы по-другому. Надеюсь, что им тоже было со мной комфортно.

- Во время съемок происходили какие-то необычные, мистические вещи?

- Такого, как в сериале – не было. Самым мистическим для меня был снег в сентябре. Но, как я понял, для пермяков – это нормально. Было очень холодно. Погода все время менялась. У нас были очень сжатые сроки съемок. Мы даже немного их сократили, чтобы успеть до наступления морозов. Можно сказать, мы прошли все круги ада.

- Вы сами или ваши герои?

- Герои-то понятно. Но нам и самим досталось. Я свою «армию духа» прошел. То есть такой период взросления. Я вырос, набрался опыта. Я, как и мой герой, абсолютно городской парень. Родился и вырос в Москве. Ездил летом к бабушке и дедушке на каникулы в деревню на Украину. Но на съемках оказался абсолютно в непривычных условиях.

Съемочный день обычно длился 12 часов. Мы и по лесу пробирались, и по каким-то болотам. Мне было тяжело выходить из зоны комфорта: есть только то, что дают, причем только раз в день. Переносить все бытовые сложности. Но все эти мелочи сыграли свою роль, я все время находился в напряжении. Все это мне помогало «влезть в шкуру» своего героя.

- Поступали ли какие-то новые предложения после этих съемок?

- Практически в самом завершении съемок «Территории» меня пригласили на пробы в полнометражный фильм, тоже хоррор. Как раз перед двумя крайними сменами в бассейне. И во время проб я сломал себе палец. Я ни разу в жизни себе ничего не ломал. А тут вот так получилось. Пожалуй, единственный мистический момент – «Территория» не отпустила меня. И потом все подводные сцены я играл с загипсованной рукой. Было очень тяжело, но я справился.