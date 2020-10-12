«Реанимировал пациента с клинической смертью». Истории врача МЧС из Перми, который вытаскивал людей с того света

Олега Демаков занял второй место в конкурсе «Лучший врач МЧС России 2020 года». Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Каждый день в Перми случаются пожары и ДТП, на которые выезжают сотрудники МЧС. Они первыми приходят на помощь попавшим в беду людям и помогают предотвратить трагедию. Мало кто знает, но среди пожарных, которые выезжают на экстренные вызовы, есть и врачи.

Один из таких специалистов – Олег Демаков, врач-специалист восьмой спецчасти по тушению крупных пожаров десятого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю. На службе он уже 24 года.

Этот человек в составе пожарной бригады порой бывает на месте ЧП быстрее «скорой помощи» и уже не раз вытаскивал пострадавших с того света.

Один из таких случаев произошел в марте, когда в ДТП на Восточном обходе Перми столкнулись два автомобиля. Демаков первым принялся спасать крайне тяжелого пострадавшего с кровотечением и травматическим шоком. Врач быстро остановил кровь, зафиксировал позвоночник, и мужчину эвакуировали из машины, где передали бригаде «скорой».

- Двое других пострадавших получили более легкие травмы в виде множественных ссадин, ушибов, после осмотра они были переданы подоспевшей бригаде скорой медицинской помощи, - вспоминает Олег Демаков.

Другой случай, когда врач медицинской службы МЧС пришел первым на помощь, произошел 17 мая. В одной из квартир на улице Старцева в Перми произошел пожар. Хозяина квартиры вынесли в состоянии клинической смерти: он надышался едким дымом. Демаков сделал все необходимое, чтобы мужчина пришел в сознание и задышал, дальше им занимался подоспевший на место происшествия врач «скорой».

Не удивительно, что Олега Демакова пригласили стать участником конкурса «Лучший врач МЧС России 2020 года». В соревнованиях приняли участия врачи МЧС со всей России. Пройдя все этапы, он занял почетное второе место. Олег Демаков будет награжден Почетной грамотой МЧС России.

В 2020 году Олег Демаков участвовал в эвакуации людей из горящих помещений, 11 раз оказывал медицинскую помощь пострадавшим на пожарах и дорожно-транспортных происшествиях. Награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» III, II и I степеней.