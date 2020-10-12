Парк в центре Перми станет доступен для горожан

Парк проектировался по современным европейским канонам. Фото: ЖК «Гулливер»

Унылый зеленый забор, на целый квартал тянущийся вдоль улицы Революции, десятки лет отделял от пешеходного тротуара территорию больничного городка. А внутри квартала росли высокие красивые деревья. Часть из них осталась еще от леса, который рос здесь в XIX веке до переезда больницы. Здесь есть дубы, много лип и лиственниц.

Перед началом застройки квартала специалисты ПГСХА обследовали эту территорию. Проект «Гулливера» создавало французское архитектурное бюро Anthony Beshu. Согласно задумке авторов в центре жилого квартала планировалось создать общедоступный парк.

- Парк, мы назвали его «зеленым сердцем», он станет общественным местом, доступным всем горожанам и гостям Перми, - рассказывал тогда Пабло Лоренцино, архитектор бюро Anthony Beshu. - Изобилие зелени не будет отодвинуто на второй план. Напротив, природе отведена главная роль в этом проекте.

Но деревья, как и люди, тоже стареют и умирают. После обследования, проведенного с участием представителей городского управления по экологии и природопользованию, были определены деревья, которые следовало заменить, высадив на их место новые.

Первая очередь парка была построена осенью 2018 года. В нем установили памятник нашему замечательному земляку - актеру Георгию Буркову. Но парк по-прежнему находился «за забором».

И вот, наконец, в ноябре парк в жилом квартале «Гулливер» откроется для всех пермяков. Городские власти перед приемкой парка в муниципальную собственность проинспектировали объект.

- Сотрудники управления по экологии и природопользованию провели комиссионное обследование деревьев. Остались аварийные деревья, которые необходимо удалить и, конечно, компенсировать их новыми посадками. Необходимо наладить работу по их содержанию, - отметил начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.

До ноября в парке будет проведено дополнительное озеленение, больные деревья будут заменены на здоровые крупномеры, проложены дорожки и тропинки, организованы площадки для отдыха, установлены малые архитектурные формы, уличное освещение, хозяйственные площадки и контейнеры для сбора мусора.

- Парк проектировался по современным европейским канонам и зонирован так, чтобы удовлетворить различным запросам: здесь можно заниматься спортом, есть две игровые зоны для детей разных возрастов, специализированная площадка для выгула собак и променадная зона для неспешных прогулок в любое время года, - отметил генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков.

- Передача парка в муниципальную собственность гарантирует его формат как общедоступного зеленого пространства в центре города, - подчеркнул и.о. первого замглавы администрации Перми Виктор Агеев. - Для нас важно, чтобы здесь не было дикорастущих аварийных деревьев, чтобы были проведены компенсационные посадки. Полагаю, что это будет благоустроенное место отдыха жителей не только Свердловского района, но и всего города.