В Пермском крае ожидается аномально теплая погода для октября

Синоптики обещают жителям Пермского края очень теплую погоду на этой неделе для октября. Фото: Василий Вахрин

Синоптики обещают жителям Пермского края очень теплую погоду на этой неделе для октября. Превышение нормы составит 3-4°, такие данные сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

В понедельник существенных осадков не ожидается. Облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха ночью +3…+8° (по югу до 0°), днем +9…+14°. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Во вторник, 13 октября, в Прикамье ожидается небольшое похолодание. Увеличится облачность, в большинстве районов пройдут небольшие дожди (по югу без осадков). Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +7…+12°. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

В среду, 14 октября, ожидаются дожди и понижение температуры. Облачно, небольшой, местами умеренный дождь (ночью по югу без осадков). Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +6…+11°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В четверг, 15 октября, ночью при прояснениях вероятны заморозки, а днем в южной половине края воздух прогреется до +4…+9°. Ночью облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, по северу мокрый снег). Днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью −2…+3°, днем +5…+10° (по северу днем 0…+5°). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 м/с.

16 октября будет облачно, небольшой, местами умеренный дождь (по северу мокрый снег). Температура воздуха ночью −1…+4°, днем +5…+10° (по северу 0…+5°). Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В дальнейшем в Пермском крае ожидается значительное похолодание. Вероятно, понижение температуры днем до околонулевых значений, снегопады и установление временного снежного покрова.