В общественном транспорте будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима. Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в Пермском крае выявили 98 новых случаев заражения COVID-19: 77 человек проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 43 мужчины, 54 женщины, 1 ребенок. Среди них: младше 45 лет – 16 человек, 47 человека в возрасте 45-65, 34 человека старше 65 лет.

- Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов, - сообщили оперштабе.

Инфографика: Яндекс

Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 10719 человек. Выздороветь смогли 7264 жителя региона. Скончались 314. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю стали формировать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по районам Перми. Несмотря на то, что данные ведомство начало составлять с 1 октября, среди районов уже можно выделить лидеров.

Свердловский район возглавляет список с 78 заболевшими за неделю. На втором месте Кировский район, там заболевших чуть меньше - 71 человек. Тройку лидеров замыкает Мотовилихинский район с 59 заболевшими. Меньше всего пермяков с COVID-19 выявили в Ленинском районе.

Инфографика: оперштаб

Всего с 1 по 7 октября коронавирусную инфекцию обнаружили у 328 человек из них:

78 - Свердловский район;

71 - Кировский район;

59 - Мотовилихинский район;

39 - Индустриальный район;

35 - в Орджоникидзевском районе;

30 - Дзержинский район;

16 - Ленинский район.

Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что рейды будут проходить дважды в неделю. За нарушение масочного режима пассажиров и перевозчиков будут привлекать к административной ответственности.

В пятницу, 9 октября, на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае обсуждался вопрос по контролю масочного режима в торговых точках и общественном транспорте.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поддержал необходимость контроля за соблюдением масочного режима.

«Нам нужно более системно подойти к вопросу: люди едут на работу на общественном транспорте, в толкучках не выдерживается дистанция. Проработайте вопрос с заводами и крупными предприятиями, может быть , есть техническая и юридическая возможность, чтобы часть работников приступала к работе, условно, в 8 утра, часть – в 9. Это позволило бы снизить нагрузку на транспорт, развести потоки пассажиров, - отметил глава региона.