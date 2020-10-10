«Хотел показать момент рождения». Скульптор рассказал о новых миниатюрных арт-объектах, установленных в Перми

Скульптуры сделаны из металла, бетона и камня, а их высота всего 35 сантиметров. Фото: Юрий Шикин

В Перми прошел фестиваль городской мини-скульптуры #ПМЖПЕРМЬ 2020. В рамках мероприятия трое художников из Санкт-Петербурга вместе с пермским скульптором создали и установили на улицах города четыре миниатюрные скульптуры из металла, бетона и камня высотой около 35 сантиметров.

Идея установить в Перми миниатюрные арт-объекты родилась у директора усольского музея Станислава Хоробрых, который вдохновился крошечным памятником «Чижику-пыжику» на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Хоробрых поделился идеей с пермским скульптором и художественным руководителем фестиваля #ПМЖПЕРМЬ Юрием Шикиным.

- Предложение мне очень понравилось, - вспоминает Шикин. - Я рассказал об этом трем известным питерским скульпторам: Марине Спивак, Александру Позину и Ольге Жогиной. Ребята с удовольствием приняли мое предложение. Мы набросали несколько эскизов, а далее отправили наши работы в Управление департамента культуры администрации Перми, где из всех предложенных вариантов выбрали четыре, и мы приступили к работе.

На создание скульптур у художников ушло два месяца. Питерские мастера работали в своем городе, а Юрий - в Перми.

- Сначала фигура лепится из глины, - объясняет Юрий. - На это уходит около двух недель, потом снимается резиновая форма, отливается восковая модель, к ней припаивается литниковая система, и все это отливается в бронзе. Далее идет зачистка, и скульптура готова к установке. Креплению мы уделили особое внимание, потому что в прошлом году наш первый миниатюрный арт-объект «Мировые утицы» выдрали с корнем. Новые скульптуры мы закрепили на четырех стальных штифтах, залили специальным клеем и приварили.

По словам Юрия, каждая скульптура, это маленькая личная история внутри сложного монументального пространства - города. Его скульптура под названием «День рождения» в виде бронзового медвежонка, лежащего на спине с приоткрытым ртом, символизирует рождение косолапого.

- Я специально просматривал фотографии рождения медведей, - рассказывает Юрий. - Мне хотелось показать именно этот момент. Все же на моей скульптуре медведю примерно 2-3 недели, потому что когда медведи только появляются на свет, они очень похожи на крысят: лысые и розовые. Такая скульптура выглядела бы не очень красиво. Здесь косолапый начинает обретать медвежью форму, а на спине он лежит, потому что еще не окреп и не может встать на лапы, приоткрытый рот говорит о том, что он постоянно зовет маму.

Скульптура «День рождения». Фото: Юрий Шикин

Увидеть скульптуру Юрия можно на площади перед гостиницей «Урал» рядом с памятником «Кама-река». Скульптуры питерских художников установили на разных улицах города.

Скульптура «бабочка». Фото: Юрий Шикин

Созданную Олегом Жогиным мини-скульптуру «Бабочка» с отрывками из одноименного стихотворения поэта Иосифа Бродского можно найти на столбе около Театра-Театра со стороны улицы Ленина.

Скульптура «Мать и дочь». Фото: Юрий Шикин

Бронзовая скульптуру «Мать и дочь» Александра Позина разместилась на пермской набережной на выходе со спуска от Соборной площади.

Скульптура «Ангел». Фото: Юрий Шикин

Мини-скульптуру Марины Спивак «Ангел» установили на перилах лестничного спуска к реке от Соборной площади, напротив Пермской художественной галереи.

- Мне бы очень хотелось, чтобы фестиваль #ПМЖПЕРМЬ стал ежегодным, - говорит Юрий. - Если это произойдет, то в скором времени подобные арт-объекты появятся на каждой улице и тогда можно будет задуматься о создании виртуальную карты, с помощью которой жители и гости города смогут путешествовать по Перми и узнавать маленькие личные истории.

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