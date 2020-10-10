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Спорт

«Вгрызался зубами в штангу». Пермяк завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике

В профессиональный спорт Олег Мухин пришел не так давно, но в его копилке уже более сотни медалей и кубков
Виктор Правдин
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Перед выступлениям Олег изучает своих соперников. Фото предоставлено Олегом Мухиным

Перед выступлениям Олег изучает своих соперников. Фото предоставлено Олегом Мухиным

«Давай, давай, давай, давай, жми, Олег, терпи, жми», – так пермского спортсмена поддерживали на чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр - XIV», которые проходили в конце сентября в Екатеринбурге. На них 59-летний Олег Мухин завоевал четыре золотые медали в разных номинациях.

- На подобных соревнованиях всегда царит дружеская атмосфера, - рассказывает Олег. – Сотни здоровых, сильных атлетов из разных городов и стран мира открыто улыбаются и жмут друг другу руки вне зависимости от национальности и цвета кожи.

Дорога в профессиональный спорт

Спортом я занимаюсь с детства: лыжи, дзюдо, рукопашный бой, карате. Позже я оставил единоборства и «взялся за железо». Долгое время я занимался гирями, а в 2018 году познакомился с тренером по тяжелой атлетике Сергеем Баландиным. Попросился к ним в команду. Показал, на что способен, и меня взяли.

Первое соревнование

- Это был Кубок Европы в Екатеринбурге. Там я занял второе место. Мне не хватило совсем немного до золотой медали. И тогда я начал активно готовиться к следующему турниру. Ежедневные изнурительные тренировки, сбалансированное здоровое питание. И вскоре это принесло свои плоды: почти с каждого соревнования и чемпионата я возвращался с медалями и кубками.

Фото предоставлено Олегом Мухиным

Фото предоставлено Олегом Мухиным

Никогда не сдаваться

На одном из Чемпионатов я выступал вместе с Осинцевым Геннадием – рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта, элита пауэрлифтинга. Товарищи и даже мой тренер сказали: «Олег, Осинцева тебе не одолеть, он всех рвет». Но я выиграл: сделал на одно повторение больше. В этот день я понял, не важно, какого роста, веса твой соперник, сколько у него заслуг, медалей. Главное, никогда не сдаваться, идти до конца, через боль добиваться поставленной цели.

Чемпионат мира в Екатеринбурге

На соревнование приехало порядка тысячи спортсменов. Из-за эпидемии коронавируса иностранцев было немного. Я заявился в две категории в двух номинациях. В каждой я поднял штангу весом 42,5 килограмма больше 130 раз. Было тяжело, последние рывки я делал через силу, в голове крутились мысли: да пошло оно все к черту. Сам организм будто говорил: перестань, хватит уже! А я вгрызался зубами в штангу и продолжал. Очень радует, что даже незнакомые спортсмены друг друга поддерживают и переживают, как за родного. В этом виде спорта у спортсменов нет ни злости, ни агрессии друг к другу. Конечно, проигрывать всегда обидно и многие переживают, если им немного не хватило до победы, но поражения они принимают достойно.

Фото предоставлено Олегом Мухиным

Фото предоставлено Олегом Мухиным

Знать соперника в лицо

Я изучаю своих соперников, как профессиональный боксер, готовящийся к поединку. Смотрю записи их предыдущих выступлений, изучаю технику, запоминаю максимальное количество повторений, которое они сделали. Это помогает выстроить индивидуальную систему тренировки, понять свои слабые стороны и настроиться на предстоящий Чемпионат.

Чем больше говоришь, тем меньше поднимаешь

Перед выступлением спортсмены ведут себя по-разному. Одни много общаются с приятелями, другие слушают музыку, кто-то звонит близким. Лично мне нужна абсолютная тишина. Только я и штанга. Как однажды сказал мой знакомый спортсмен: «Чем больше говоришь, тем меньше поднимаешь».Поэтому я надеваю капюшон, остаюсь наедине со своими мыслями и прокуручиваю в голове количество повторов, которое я должен сделать.

Фото предоставлено Олегом Мухиным

Фото предоставлено Олегом Мухиным

Главные победы еще впереди

За два года я завоевал больше сотни медалей разного достоинства и несколько кубков. С уверенностью могу заявить, что высоких достижений в спорте можно достичь в любом возрасте. Скоро мне будет 60, и я считаю, что главные победы у меня еще впереди.

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