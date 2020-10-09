Коронавирус в Перми последние новости на 10 октября: в больницах с COVID-19 находятся более 1500 человек

В связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на утро 9 октября в больницах с коронавирусом находятся 1505 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10621 заболевших.
За минувшие сутки в регионе выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19: 91 человек проходит лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 96 новых инфицированных - 44 мужчины, 52 женщины.
Ежесуточный прирост больных составил 0,9%. Коэффициент распространения болезни составляет 1,09.
Накануне в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю стали формировать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по районам Перми. Несмотря на то, что данные ведомство начало составлять с 1 октября, среди районов уже можно выделить лидеров.
Свердловский район возглавляет список с 78 заболевшими за неделю. На втором месте Кировский район, там заболевших чуть меньше - 71 человек. Тройку лидеров замыкает Мотовилихинский район с 59 заболевшими. Меньше всего пермяков с COVID-19 выявили в Ленинском районе.
Всего с 1 по 7 октября коронавирусную инфекцию обнаружили у 328 человек из них:
78 - Свердловский район;
71 - Кировский район;
59 - Мотовилихинский район;
39 - Индустриальный район;
35 - в Орджоникидзевском районе;
30 - Дзержинский район;
16 - Ленинский район.
Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что рейды будут проходить дважды в неделю. За нарушение масочного режима пассажиров и перевозчиков будут привлекать к административной ответственности.