Коронавирус в Перми последние новости на 10 октября: в больницах с COVID-19 находятся более 1500 человек

В связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, на утро 9 октября в больницах с коронавирусом находятся 1505 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10621 заболевших.

За минувшие сутки в регионе выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19: 91 человек проходит лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 96 новых инфицированных - 44 мужчины, 52 женщины.

Ежесуточный прирост больных составил 0,9%. Коэффициент распространения болезни составляет 1,09.

Накануне в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю стали формировать статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по районам Перми. Несмотря на то, что данные ведомство начало составлять с 1 октября, среди районов уже можно выделить лидеров.

Свердловский район возглавляет список с 78 заболевшими за неделю. На втором месте Кировский район, там заболевших чуть меньше - 71 человек. Тройку лидеров замыкает Мотовилихинский район с 59 заболевшими. Меньше всего пермяков с COVID-19 выявили в Ленинском районе.

Всего с 1 по 7 октября коронавирусную инфекцию обнаружили у 328 человек из них:

78 - Свердловский район;

71 - Кировский район;

59 - Мотовилихинский район;

39 - Индустриальный район;

35 - в Орджоникидзевском районе;

30 - Дзержинский район;

16 - Ленинский район.

Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что рейды будут проходить дважды в неделю. За нарушение масочного режима пассажиров и перевозчиков будут привлекать к административной ответственности.