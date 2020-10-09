«Состояние средней степени тяжести». Министра здравоохранения Пермского края госпитализировали с пневмонией

Министр находится на больничном с ОРВИ с 7 октября
Фото: Василий Вахрин
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова находится в стационаре с диагнозом пневмония.
- Оксана Мелехова находится на больничном с ОРВИ с 7 октября. Позже при прохождении КТ (компьютерная томография - ред.) у нее была выявлена пневмония, требующая стационарного лечения. Сейчас она лежит в стационаре. Коронавирус не подтвержден. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
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