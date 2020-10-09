Бассейн, где утонула девочка, находился на улице, взрослые в это время находились в помещении. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Индустриальном районе Перми завершился суд над женщиной, которая оставила свою 6-летнюю дочь в бассейне без присмотра, и ребенок утонул.

Напомним, в пятницу, 19 июня, Татьяна со своей дочкой поехала в сауну, куда ее пригласила сестра. Народу в тот день в компании было много. Татьяна отвела ребенка в открытый бассейн, который находится на улице, а сама ушла в соседнее помещение сауны продолжать застолье, в этот момент и случилась страшная беда.

Причем, увидела утонувшую дочку в бассейне не сама мать, а те, кто отдыхал с ней в этой веселой компании. Они вытащили девочку из воды, пытались оказать ей первую помощь, но безрезультатно.

- Я не понимаю, как мы не уследили за Риточкой!? – хваталась за голову мать погибшей девочки.

После трагедии женщину допросили, предъявили обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности» и отпустили под подписку о невыезде.

В пятницу, 9 октября, суд приговорил женщину к 1 году ограничения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил.

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