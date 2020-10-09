Коронавирус в Перми: в каких районах города больше всего зараженных

Больше всего заболевших коронавирусом за неделю в свердловском районе Перми.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по районам Перми. Несмотря на то, что данные ведомство начало формировать с 1 октября, среди районов уже можно выделить лидеров.
Свердловский район возглавляет список - 78 заболевших за неделю. На втором месте Кировский район, там заболевших чуть меньше - 71. Тройку лидеров замыкает Мотовилихинский район - 59 заболевших. Меньше всего пермяков с COVID-19 выявили в Ленинском районе.
Всего с 1 по 7 октября коронавирусную инфекцию обнаружили у 328 человек из них:
78 - Свердловский район;
71 - Кировский район;
59 - Мотовилихинский район;
39 - Индустриальный район;
35 - в Орджоникидзевском районе;
30 - Дзержинский район;
16 - Ленинский район.
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