Коронавирус в Перми: в каких районах города больше всего зараженных

Больше всего заболевших коронавирусом за неделю в свердловском районе Перми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по районам Перми. Несмотря на то, что данные ведомство начало формировать с 1 октября, среди районов уже можно выделить лидеров.

Свердловский район возглавляет список - 78 заболевших за неделю. На втором месте Кировский район, там заболевших чуть меньше - 71. Тройку лидеров замыкает Мотовилихинский район - 59 заболевших. Меньше всего пермяков с COVID-19 выявили в Ленинском районе.

Всего с 1 по 7 октября коронавирусную инфекцию обнаружили у 328 человек из них:

78 - Свердловский район;

71 - Кировский район;

59 - Мотовилихинский район;

39 - Индустриальный район;

35 - в Орджоникидзевском районе;

30 - Дзержинский район;

16 - Ленинский район.

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