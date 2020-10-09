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Общество

«Я буду жаловаться в прокуратуру!» В Прикамье начались «масочные» проверки в автобусах

Пассажирам пригрозили штрафами от 1 до 30 тысяч рублей
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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- Мы предлагаем пассажирам маски, но берут их неохотно.

- Мы предлагаем пассажирам маски, но берут их неохотно.

Фото: Андрей МАТЛИН

Казалось бы, время «масочных» патрулей, которые этой весной ловили нарушителей на улицах городов Прикамья, миновало. Но, как нам обещают, теперь их снова можно будет повстречать, - в общественном транспорте.

Пермякам пригрозили, что рейды по проверкам масок в городских автобусах будут проводить дважды в неделю. И предупредили: «безмасочным» пассажирам могут присудить штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, перевозчикам – от 100 до 300 тысяч.

Такого "масочного" единодушия на общественном транспорте давно не было.

Такого "масочного" единодушия на общественном транспорте давно не было.

Фото: Андрей МАТЛИН

5 вопросов краевому Минтрансу

И у пассажиров, и у работников автопарков сразу же возникло много вопросов.

- После предупреждения о рейдах пассажиры стали намного дисциплинированней, - отмечает кондуктор автобуса 24 маршрута Ирина. – Но утром, в час пик, многие ехали все-таки без масок. Некоторые доставали их из кармана сразу, как я попрошу. Кто-то извинялся, что забыл маску дома. И только один пассажир разбушевался и заявил, что он принципиально не носит масок. Наш начальник нам объяснил, что в таком случае мы можем высадить человека. Но у меня духу не хватило затевать скандал – все-таки люди на работу спешат, не опаздывать же им из-за одного человека?

Вопрос №1: могут ли пассажира без маски высадить?

Ответ краевого Минтранса: высадить, применив силу, - нет. Но водитель может отказаться следовать дальше с пассажиром без маски.

- У нас ездит много студентов, которые снимают жилье подешевле на окраине и по утрам отправляются на занятия, - делится наблюдениями водитель автобуса 115 маршрута Герман. - Если еще недавно только единицы молодых пассажиров были в масках, то теперь таких стало заметно больше. Нам в автопарке выдали пачки масок, чтобы кондукторы раздавали их тем, у кого их нет. Хватит ли масок? Да они почти все остались.

- Почему-то люди неохотно их берут, говорят, мол, мы что, нищие? – объясняет кондуктор Наталья. - Я спрашиваю, почему их тогда у вас нет? Кто-то обещает исправиться, кто-то шуточки отпускает. Но я ведь не психолог, чтобы людей уговаривать. Да и лишнего времени у меня на это нет.

Большинство пассажиров все же едут в масках, но не все.

Большинство пассажиров все же едут в масках, но не все.

Фото: Андрей МАТЛИН

Вопрос №2: обязаны ли перевозчики обеспечивать пассажиров масками?

Ответ краевого Минтранса: они могут это делать, но не обязаны.

- Нас хозяин заранее проинструктировал: если кто-то откажется надеть маску, то кондуктор должна мне об этом сказать, а моя задача тогда остановиться и объявить по радио, что дальше мы не поедем, пока нарушитель не выйдет, - объясняет водитель 27-го автобусного маршрута Александр. - Пока один раз только так пришлось сделать. Вроде сработало. Окружающие уговорили человека не вредничать. А что если бы тот отказался надеть маску? Не можем же мы срывать график и простаивать. Получается, мы оказались между двух огней. Плохо, если из-за нас накажут владельца автопарка. Но и за убытки из-за простоев нас не похвалят. Вот если бы нам дали право выписывать штрафы, тогда другое дело. Раньше, например, водители могли штрафовать безбилетников.

Некоторые считают, что такие маски не нужны.

Некоторые считают, что такие маски не нужны.

Фото: Андрей МАТЛИН

Вопрос №3: кто может штрафовать нарушителей?

Ответ краевого Минтранса: определить штраф может только суд. А проверяющие могут только составить протокол на перевозчика или пассажира.

То, что среди пассажиров попадаются люди весьма эмоциональные, пришлось убедиться в автобусе того же 27 маршрута.

- Я не больна и поэтому не обязана носить маску! – отреагировала одна из пассажирок на просьбу надеть средство индивидуальной защиты.

После того, как кондуктор предупредила, что в таком случае ее не повезут, женщина перешла к следующей тактике. Она демонстративно сфотографировала на смартфон номер перевозчика и стала по нему звонить.

- Мне могут только порекомендовать носить маску, но не заставить! – горячо объясняла она в телефон. - Я оплатила поездку, и если мне не окажут услугу, я пойду в прокуратуру или даже в суд. Вы должны вывесить губернаторский указ во всех автобусах! Запрет на езду без маски незаконен!

Раздраженный монолог длился до тех пор, пока пассажирка не подъехала к своей остановке.

После каждого рейса салоны автобусов по-прежнему дезинфицируют.

После каждого рейса салоны автобусов по-прежнему дезинфицируют.

Фото: Андрей МАТЛИН

Вопрос №4: законен ли запрет на езду без маски в автобусе?

Ответ краевого Минтранса: в губернаторском указе говорится не о рекомендации, а о запрете езды в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. В условиях пандемии такое требование законно.

В Перми уже прошел первый «автобусно-масочный» рейд. И по нему уже можно судить, насколько жестко будут применять закон на практике, кто и как будет ловить нарушителей.

Маски у пассажиров автобусов будут проверять два раза в неделю.

Маски у пассажиров автобусов будут проверять два раза в неделю.

Фото: Андрей МАТЛИН

Вопрос №5: могут ли нарушителя предупредить, но не штрафовать?

Ответ краевого Минтранса: проверяющие могут ограничиться предупреждением, если нарушитель признает свою неправоту и наденет маску.

- В ходе первого рейда мы проверили некоторые автобусы маршрутов №1, 15, 20 и 54, - рассказали в «транспортном» министерстве Прикамья. – Проверка проводилась нами совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции. Большинство пассажиров в салонах были в масках, практически все имели их при себе и надели по нашей просьбе. Ни одного протокола ни на перевозчика, ни на пассажиров выписано не было. Пока ограничились разъяснительной работой. Проверки будут проводиться два раза в неделю.

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