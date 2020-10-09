«Я буду жаловаться в прокуратуру!» В Прикамье начались «масочные» проверки в автобусах

- Мы предлагаем пассажирам маски, но берут их неохотно. Фото: Андрей МАТЛИН

Казалось бы, время «масочных» патрулей, которые этой весной ловили нарушителей на улицах городов Прикамья, миновало. Но, как нам обещают, теперь их снова можно будет повстречать, - в общественном транспорте.

Пермякам пригрозили, что рейды по проверкам масок в городских автобусах будут проводить дважды в неделю. И предупредили: «безмасочным» пассажирам могут присудить штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, перевозчикам – от 100 до 300 тысяч.

Такого "масочного" единодушия на общественном транспорте давно не было. Фото: Андрей МАТЛИН

5 вопросов краевому Минтрансу

И у пассажиров, и у работников автопарков сразу же возникло много вопросов.

- После предупреждения о рейдах пассажиры стали намного дисциплинированней, - отмечает кондуктор автобуса 24 маршрута Ирина. – Но утром, в час пик, многие ехали все-таки без масок. Некоторые доставали их из кармана сразу, как я попрошу. Кто-то извинялся, что забыл маску дома. И только один пассажир разбушевался и заявил, что он принципиально не носит масок. Наш начальник нам объяснил, что в таком случае мы можем высадить человека. Но у меня духу не хватило затевать скандал – все-таки люди на работу спешат, не опаздывать же им из-за одного человека?

Вопрос №1: могут ли пассажира без маски высадить?

Ответ краевого Минтранса: высадить, применив силу, - нет. Но водитель может отказаться следовать дальше с пассажиром без маски.

- У нас ездит много студентов, которые снимают жилье подешевле на окраине и по утрам отправляются на занятия, - делится наблюдениями водитель автобуса 115 маршрута Герман. - Если еще недавно только единицы молодых пассажиров были в масках, то теперь таких стало заметно больше. Нам в автопарке выдали пачки масок, чтобы кондукторы раздавали их тем, у кого их нет. Хватит ли масок? Да они почти все остались.

- Почему-то люди неохотно их берут, говорят, мол, мы что, нищие? – объясняет кондуктор Наталья. - Я спрашиваю, почему их тогда у вас нет? Кто-то обещает исправиться, кто-то шуточки отпускает. Но я ведь не психолог, чтобы людей уговаривать. Да и лишнего времени у меня на это нет.

Большинство пассажиров все же едут в масках, но не все. Фото: Андрей МАТЛИН

Вопрос №2: обязаны ли перевозчики обеспечивать пассажиров масками?

Ответ краевого Минтранса: они могут это делать, но не обязаны.

- Нас хозяин заранее проинструктировал: если кто-то откажется надеть маску, то кондуктор должна мне об этом сказать, а моя задача тогда остановиться и объявить по радио, что дальше мы не поедем, пока нарушитель не выйдет, - объясняет водитель 27-го автобусного маршрута Александр. - Пока один раз только так пришлось сделать. Вроде сработало. Окружающие уговорили человека не вредничать. А что если бы тот отказался надеть маску? Не можем же мы срывать график и простаивать. Получается, мы оказались между двух огней. Плохо, если из-за нас накажут владельца автопарка. Но и за убытки из-за простоев нас не похвалят. Вот если бы нам дали право выписывать штрафы, тогда другое дело. Раньше, например, водители могли штрафовать безбилетников.

Некоторые считают, что такие маски не нужны. Фото: Андрей МАТЛИН

Вопрос №3: кто может штрафовать нарушителей?

Ответ краевого Минтранса: определить штраф может только суд. А проверяющие могут только составить протокол на перевозчика или пассажира.

То, что среди пассажиров попадаются люди весьма эмоциональные, пришлось убедиться в автобусе того же 27 маршрута.

- Я не больна и поэтому не обязана носить маску! – отреагировала одна из пассажирок на просьбу надеть средство индивидуальной защиты.

После того, как кондуктор предупредила, что в таком случае ее не повезут, женщина перешла к следующей тактике. Она демонстративно сфотографировала на смартфон номер перевозчика и стала по нему звонить.

- Мне могут только порекомендовать носить маску, но не заставить! – горячо объясняла она в телефон. - Я оплатила поездку, и если мне не окажут услугу, я пойду в прокуратуру или даже в суд. Вы должны вывесить губернаторский указ во всех автобусах! Запрет на езду без маски незаконен!

Раздраженный монолог длился до тех пор, пока пассажирка не подъехала к своей остановке.

После каждого рейса салоны автобусов по-прежнему дезинфицируют. Фото: Андрей МАТЛИН

Вопрос №4: законен ли запрет на езду без маски в автобусе?

Ответ краевого Минтранса: в губернаторском указе говорится не о рекомендации, а о запрете езды в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. В условиях пандемии такое требование законно.

В Перми уже прошел первый «автобусно-масочный» рейд. И по нему уже можно судить, насколько жестко будут применять закон на практике, кто и как будет ловить нарушителей.

Маски у пассажиров автобусов будут проверять два раза в неделю. Фото: Андрей МАТЛИН

Вопрос №5: могут ли нарушителя предупредить, но не штрафовать?

Ответ краевого Минтранса: проверяющие могут ограничиться предупреждением, если нарушитель признает свою неправоту и наденет маску.

- В ходе первого рейда мы проверили некоторые автобусы маршрутов №1, 15, 20 и 54, - рассказали в «транспортном» министерстве Прикамья. – Проверка проводилась нами совместно с представителями Роспотребнадзора и полиции. Большинство пассажиров в салонах были в масках, практически все имели их при себе и надели по нашей просьбе. Ни одного протокола ни на перевозчика, ни на пассажиров выписано не было. Пока ограничились разъяснительной работой. Проверки будут проводиться два раза в неделю.