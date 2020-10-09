В кризис пермяки сдают свои квартиры для свиданий

Романтические свидания в период пандемии устраивают даже супруги со стажем. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Не знаешь, где купить дешевые подушки и микроволновку? - позвонил приятель.

- Тебя из дома выгнали? - ляпнул я первое, что пришло в голову.

- Жилец, который снимал у меня квартиру, съехал еще летом – работу потерял, платить за аренду не чем. Новых квартиросъемщиков найти не могу. Риелтор предложил сдавать квартиру на час или сутки. Для свиданий, так сказать.

Рынок аренды жилья в Перми лихорадит с весны, как только объявили самоизоляцию. Потеряв стабильный доход, квартиранты стали освобождать жилье и искать более дешевые варианты. Спрос на фешенебельные квартиры в центре города резко упал.

«Рынок пока в турбулентном состоянии», - говорят риэлторы. Мы решили подробнее узнать - что это значит?

Давно мы с тобой вдвоем не были. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жилье «на час»

Открываем портал бесплатных объявлений и видим – в разделе «аренда квартир» чередой идут объявления о съеме жилья на сутки. И среди них – редкие вкрапления предложений об аренде на месяц и более.

- Это вы сдаете однушку на день и ночь в высотной новостройке в жилом комплексе «Красные казармы»? – звоним по одному из таких объявлений.

- Да, пожалуйста, 1600 рублей в сутки, - отвечает приятный голос. – Вы когда подъедете?

А вот звонок по поводу подобной квартиры в том же ЖК, но с помесячной оплатой за 15 тысяч в месяц, заканчивается неудачей.

- Вы на год будете снимать? – спрашивают нас.

- Нет, на пару месяцев, если можно, - говорим.

- Квартира уже сдана, - отвечают нам.

Звоним по следующему объявлению о долгосрочной аренде – и с тем же результатом: жилье уже сняли.

- Все правильно, - комментирует наши попытки исполнительный директор агентства недвижимости «Гранат» Эдуард Галеев. - Спрос на посуточную и почасовую аренду жилья действительно вырос. При этом цены почти не изменились – пермяки экономят и не готовы снимать жилье для свиданий дороже.

В период самоизоляции многие квартиранты стали съезжать из квартир, которые снимали, и искать жилье подешевле. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Спрос вырос, но цены стоят»

Риэлторы предполагают, что многие арендодатели действительно переориентировались, решив подзаработать на стремлении людей к общению. И стали сдавать квартиры «на час», особенно в новостройках, студиях. И предложений о сдаче жилья на длительный срок стало меньше.

- К тому же если говорить о долгосрочной аренде, то в самом начале карантинных ограничений многие стали съезжать из арендованных квартир и искать жилье дешевле, - объясняет Эдуард Галеев. - Но этот период уже прошел. И сейчас мы наблюдаем обратную картину: предложений стало мало, а спрос вырос.

В итоге квартиры в аренду «уходят» буквально за считанные дни.

- Я сам недавно сдавал квартиру, прежние жильцы съехали, - подтверждает ведущий специалист АН «Территория» Дмитрий Ничипоренко. - Если раньше я искал арендатора от 2 до 4 недель, то сейчас сдал жилье в течение одного дня, причем, я получил больше 30 звонков. А вот жадничать я не стал. Цены на рынке аренды жилья, за исключением разве что элитного, практически не выросли. Очевидно те, кто сдают квартиру, понимают, что платежеспособность населения в период самоизоляции и выхода из нее, как минимум, не повысилась.

Как ни странно, недостаток предложения не привел к взлету цен, как это обычно бывает.

- Если цены и увеличились, то незначительно, процентов на 5-10, - соглашается Дмитрий Галеев. - Я тоже это объясняю тем, что платежеспособность арендаторов отнюдь не повысилась, и они ищут жилье подешевле. Сейчас по-прежнему, если постараться, можно снять однокомнатную не слишком новую квартиру в центре города за 15 тысяч, а в отдаленных районах – можно уложиться и в 12 тысяч.

Рынок аренды жилья стал непредсказуемым. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Спрашивают жилье в центре и квартиры-студии»

- В среднем цены на аренду жилья в Перми, может быть, и не увеличились, но вот снять жилье в самом центре города стало все-таки немного дороже, - уточняет председатель Пермского отделения Российской гильдии риэлторов, руководитель агентства недвижимости «Территория» Надежда Пахомова. – Особенно это касается «нового центра». К примеру, в ЖК «Гулливер» однокомнатную квартиру можно сдать за 25 тысяч рублей в месяц. А у гипермаркета на улице Революции такая же квартира может сдаваться за 30 или даже за 35 тысяч рублей. Но это касается только квартир с мебелью после ремонта. Например, на улице Краснова квартиру в среднем состоянии с «бабушкиной» мебелью можно попытаться снять за 10 тысяч рублей, хотя это тоже практически центр.

По словам Надежды Пахомовой, особой популярностью у студентов и молодых семей сейчас пользуются хорошие квартиры-студии.

- Весьма привлекательны для таких категорий двухкомнатные квартиры-студии в новостройках, где есть спальная комната и кухня-гостиная, по стоимости до 20 тысяч рублей, - говорит она. - Это могут быть студии и в не новых домах, но вблизи от центра. Например, на улице Горького подобная квартира-студия сдается за 18 тысяч рублей в месяц. Большая хорошая студия в доме у Гознака – за 17 тысяч рублей. Такое предложение можно найти в хрущевском доме и за 15 тысяч в месяц, где собственники перепланировали свои квартиры.

А вот на аренду элитного жилья цены заметно выросли.

- Когда коронавирус начался, был некий испуг, что на рынке недвижимости все «встанет», - говорит генеральный директор агентства недвижимости «New Adress» Наталья Ищук. - Мы опасались, что в связи с пандемией меньше командированных будет приезжать в Пермь, для них обычно снимается жилье от 20 до 100 тысяч рублей в месяц. Однако их поток даже вырос. И теперь то, что сдавалось за 50 тысяч, можно сдать за 70 тысяч рублей или даже дороже.

У молодых семей и студентов популярностью пользуются квартиры-студии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«А если вместо аренды взять ипотеку?»

- А может быть, вместо аренды стоило бы взять ипотеку? – довелось услышать от знакомого. - Ее ведь теперь можно оформить под 6,5 процентов годовых. Живешь в своей собственной квартирке и потихоньку погашаешь проценты. Не получится ли это даже дешевле, чем платить за съем жилья? Я слышал, что многие даже берут кредиты в банке, чтобы внести первоначальный взнос.

Действительно, чтобы поддержать спрос на жилую недвижимость во время пандемии, в стране запустили программу льготной ипотеки, увеличив ее срок до 30 лет и снизив взнос до 15 процентов. В итоге спрос на ипотечные кредиты в Прикамье вырос, что подтверждают в Сбербанке, в ВТБ и других кредитных учреждениях.

– В летние месяцы спрос на ипотечные кредиты был выше прошлогоднего на 30-50 процентов, говорит, например, заместитель управляющего ВТБ в Пермском крае по розничному бизнесу Светлана Щеголева. - Безусловно, сказались госпрограммы поддержки ипотечного кредитования со значительным снижением ключевой ставки.

Но застройщики – тут же отреагировали. Повысили цены на жилье почти на 30 процентов.

- Льготная ипотека распространяется только на новостройки, - объясняет Надежда Пахомова. – В связи с тем, что ипотеку стали брать чаще, застройщики в Перми в течение летних месяцев повышали цены на новое жилье несколько раз. Они выросли почти на треть и, судя по всему, и не думают «отскакивать».

Как не ошибиться и получить заветные ключи. Фото: Евгения ГУСЕВА

СОВЕТЫ РИЭЛТОРОВ

Постарайтесь поскорей получить ключи и заселиться

В связи со сложившейся ситуацией, когда спрос вырос, а предложений стало меньше, риэлторы дают советы тем, кто хочет снять жилье, и тем, кто его сдает.

- Арендаторам я бы посоветовал по возможности ускорить процесс съема жилья, - говорит Дмитрий Ничипоренко. - Убедившись по косвенным признакам, что в квартире никто не живет, постарайтесь как можно скорей заключить договор, взять ключи и заселиться. В условиях дефицита предложений временной фактор становится рискованным. Недобросовестный владелец жилья может договориться с несколькими арендаторами и с каждого взять аванс.

- Большинство арендодателей ведут себя легкомысленно – не интересуются платежеспособностью арендаторов, - напоминает Эдуард Галеев. - А сейчас это особенно важно. Лично я бы постарался выяснить, где человек работает, сколько получает – так, как это делают банки при выдаче ипотеке. Может быть, даже справку о заработках с места работы попросил. Чтобы не попасть в распространенную ситуацию – у человека нет денег, и он «курсирует» между квартирами, не собираясь за них платить. Также лучше сдавать квартиру не на месяц-другой, а сразу брать плату вперед хотя бы за полгода, даже если придется уступить в цене.