«Мы живем без радужных очков». Шестилетнему Кирюше из Перми нужна помощь неравнодушных людей

Каждый прием пищи доставляет шестилетнему Кириллу болезненные ощущения. Фото: благотворительный фонд «Дедморозим».

Кириллу Пигасову из Перми – шесть лет. Несмотря на тяжелый диагноз, родители и семья души в нем не чают.

- Кирюша у нас третий ребенок, две старшие дочери уже взрослые и у них свои семьи, - рассказывает мама мальчика Елена. – Моя беременность протекала абсолютно нормально, я вовремя встала на учет, сдавала все анализы, проходила обследования…

На 32 неделе Елена вышла в декрет и сделала последнее УЗИ, малыш развивался, как и положено. Но через пару дней неожиданно начались роды, новорожденного малыша три месяца спасали в реанимации.

- Потом нас перевели в ПИТ, и я стала учиться ухаживать за сыном, - говорит Елена. – Нам поставили диагноз ДЦП, псевдобульбарный синдром. Установили трахеостому, и я училась сына кормить.

После выписки из больницы мама оформила инвалидность, и все свое время стала отдавать Кирюше.

- Мы живем без радужных очков, - говорит женщина. – В 10 месяцев съездили на обследование в Москву, там нам сказали, что сразу после родов половина мозга у Кирилла умерла. Были даже в Китае, в Нижнем Новгороде, но ничего сделать, увы, нельзя.

Несмотря на особенности здоровья, сын растет и по-своему радует маму и папу.

- Он любит смотреть мультики, мы читаем книги, он знает всех родственников и очень радуется, когда они приходят в гости, а вот гулять или куда-нибудь ездить, мы не любим, - говорит Елена. – По-своему Кирюша разговаривает с педиатром, когда она приходит его осматривать. Правда, у нас сейчас проблемы с питанием. Мы кормим сына через зонд, это доставляет ему неудобство и болезненные ощущения, из-за этого у нас недостаток веса.

- Специалисты по паллиативной помощи рекомендуют установить Кириллу гастростому — пуговку на животе, через которую можно безболезненно кормить мальчика, - говорят в благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого сопровождают эту семью. - Общая стоимость всего необходимого для того, чтобы Кирилл мог кушать без боли и сопровождения семьи Пигасовых специалистами Службы качества жизни на дому — 94 270 рублей.

Совершить посильное пожертвование можно здесь.