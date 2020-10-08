«Дорожные войны по-пермски». Разъяренный водитель распылил баллончик в машину с тремя детьми и стучал битой по двери

По словам главы семьи, Валерия Костарева, на его семью напал мужчина с битой и газовым баллончиком. Фото: Валерий Костарев.

Воскресная прогулка по центру Перми многодетной семьи Костаревых завершилась вызовом «скорой» и полиции.

13 сентября, Валерий Костарев с женой и тремя детьми - семи, четырех и двух лет - отправились на набережную. Ехали они из-за города на своем Toyota Highlander. Дети спали на заднем сидении.

И вдруг на перекрестке улиц Луначарского и 25 Октября, когда их внедорожник остановился на светофоре, из соседней Toyota Corolla выскочил разъяренный мужчина с самодельной деревянной битой и направился к Костаревым.

«Бил битой в лицо и распылил газ»

По словам Валерия, мужчина не смог открыть заблокированную дверь машины. Это еще больше разозлило его, и напавший начал палкой бить по автомобилю.

- Я сначала открыл окно, тогда мужчина попытался ударить в лицо битой, но я увернулся, - рассказывает Валерий. - Он попал в плечо, а потом просунул вторую руку внутрь и начал распылять из баллончика газ мне в лицо и по салону машины. Дети проснулись, заплакали. Я не выдержал, оттолкнул его дверью, затем попытался отгородить от него семью, повалил на землю.

На автомобиле Валерия Костарева остались царапины и вмятина от ударов самодельной битой.

Оказалось, что в машине обидчика Костаревых сидели пассажиры – мужчина и женщина.

- Пассажирка вышла из салона авто и начала говорить: «Извините его, извините его!», - говорит Валерий. - Старшая дочка сильнее всего испугалась. Жена вызвала «скорую» для детей, а я позвонил в полицию. Тогда они быстренько уехали.

«Детям пришлось промывать глаза, а на машине остались вмятины»

Приехавшие на место медики осмотрели детей. Малыши надышались газом, у них покраснели глаза, но до ожога, к счастью, не дошло.

На машине Костаревых остались царапины и вмятина после ударов деревянной битой. Полицейские приняли заявление Валерия. Вычислить нападавшего им не составило труда – номер его машины Костарев успел сфотографировать.

«Вел себя хамски на дороге»

По словам Валерия Костарева, их обидчик написал встречное заявление в полицию и зафиксировал побои - один синяк. В полиции он объяснил, что водитель Toyota Highlander подрезал его на дороге. И он вышел из своей Corolla просто поговорить - никакой биты и баллончика у него не было.

- Я никого не подрезал, у меня в машине трое детей спали, я так не рискую, - рассказывает Валерий. - Мы уже потом с супругой рассуждали, но так и не поняли, где мы его могли подрезать, может, он нас с кем-то перепутал.

Теперь во всем этом предстоит разобраться полиции.