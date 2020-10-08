Коронавирус в Перми последние новости на 9 октября: больше всего инфицированных выявлено в краевом центре

В настоящий момент лечение в больницах проходят 1472 инфицированных пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 9 октября общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 10 525 человек. За предыдущие сутки коронавирус был выявлен у 95 человек. 65 из них проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост составил 0,9%, коэффициент распространения болезни - 1,09, - сообщили в краевом оперштабе. - Из 95 новых инфицированных – 34 мужчины, 60 женщин, один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 19 человек, 44 человека в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет.

В настоящий момент лечение в больницах проходят 1472 инфицированных пациента. За минувшие сутки болезнь унесла жизни четырех человек. А всего с начала пандемии COVID-19 стал причиной 305 летальных исходов. Еще 199 человек скончались по причине сопутствующих заболеваний.

Новые заболевшие, выявленные в минувшие сутки в регионе, проживают в 18 территориях. Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре – это 44 человека.

На втором месте по числу заболевших – Березники – 14, на третьем – Пермский муниципальный район, здесь коронавирус выявлен у 11 человек. Четыре заболевших в Лысьве, трое - в Соликамске.

По два заболевших в Кунгуре и Кунгурском районе, Краснокамске, Добрянке, Осе и Березовском муниципальном районе. По одному случаю COVID-19 выявлено в Кудымкаре и Кудымкарском муниципальном округе, Чусовом, Кизеле, Орде, Александровском муниципальном округе и Юрлинском муниципальном районе.

Инфографика: оперштаб.

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