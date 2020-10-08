«В жюри были люди, по учебникам которых я училась в вузе». Пермская учительница вошла в ТОП-6 лучших дефектологов страны

Виктория Анатольевна со своими учениками. Фото: министерство образования Пермского края.

- В жюри были все корифеи дефектологической науки, профессора, по учебникам которых я училась в вузе, - говорит учитель-дефектолог из Перми Виктория Тарутина. - Я даже представить не могла, что когда-нибудь они будут давать оценку моей деятельности. Теперь я понимаю, что все не зря, что я двигаюсь в правильном направлении!

5 октября объявили итоги III Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2020». Шестое место в нем заняла Виктория Тарутина, учитель-дефектолог пермской школы № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- В профессии я уже шесть лет, пришла в нее, так как мои родители тоже педагоги, - рассказала «Комсомолке» один из лучших дефектологов страны. – Мне нравится работать с детьми, давать им возможность получать знания и дарить частичку своего сердца. Эмоционально это не просто, но я искренне люблю свою работу. Весной я выпустила во «взрослую жизнь» своих четвероклассников, а сейчас снова набрала первый класс.

Ребята, с которыми работает Виктория Анатольевна – непростые, с особыми образовательными потребностями, к каждому нужен свой индивидуальный подход, но педагог-дефектолог не только справляется с поставленными задачами, но и показывает блестящие результаты.

- Помню, когда я только пришла работать в школу, мне предложили индивидуально поработать с девочкой, которую из-за проблем поведенческого характера перевели на домашнее обучение, - вспоминает учитель. – Поначалу было непросто найти общий язык, но потом я заметила, что у ребенка просто феноменальная память и артистизм! Я начала развивать в ней это. В итоге мы прозанимались с ней индивидуально пять лет, и получили потрясающие результаты! Она выиграла много конкурсов, а сейчас – звезда сцены! Работает в инклюзивном театре и уже ездила на гастроли в Москву!

Принять участие в региональном этапе конкурса «Учитель года» Виктория Анатольевна решилась только потому, что получила полную поддержку и на работе, и дома.

- Действительно, стаж и опыт есть, работе ты отдаешься полностью, было бы неплохо заявить о себе, - сказали родители.

В любимой профессии пермский педагог-дефектолог работает уже шесть лет. Фото: министерство образования Пермского края.

И Виктория Тарутина стала готовиться, а потом и участвовать в конкурсе. В июле после серии конкурсных испытаний ее имя назвали как имя «Лучшего дефектолога Пермского края».

- Для победительницы конкурса это не конец, а только начало, теперь вам предстоит представлять наш Пермский край на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России-2020», - обрадовали ее в министерстве образования Пермского края.

Столичные организаторы из-за пандемии коронавируса решили не рисковать и провели состязания в он-лайн формате. Для участия в отборочном этапе подали заявки 62 региона, в финал вышли 20, в том числе и участница из Прикамья.

- Нам пришлось проводить мастер-классы, демонстрировать уроки и решать педагогические проблемы, - рассказывает пермячка. – И члены жюри дважды сказали, что я блестяще справилась с поставленной задачей, назвав мое имя в списке шести лучших дефектологов страны! Для меня это огромная честь – представлять Пермский край на столь высоком конкурсе. Я просто не имела права никого подвести. Я искренне благодарю директора своей школы, всю команду, которая помогала мне готовиться и краевое министерство образования. Потому что участие в конкурсе для меня и всех моих коллег - это стимул расти, учиться и становиться профессионалом в своей работе!

ВАЖНО

Министерство просвещения России проводит целенаправленную работу по созданию необходимых условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного и доступного образования, в том числе через проведение конкурсов для педагогических работников и образовательных организаций.

Конкурс «Учитель-дефектолог России» направлен на развитие профессионального мастерства учителей-дефектологов, учителей-логопедов, выявление передового опыта в сфере образования и психолого-педагогической реабилитации учащихся с ОВЗ, демонстрацию возможностей инновационных технологий, новых форм работы.