В Пермь на кинофестиваль «ЛАМПА» приедет Александр Петров и Екатерина Шпица

В кинофестивале примет учасние Александр Петров. Фото: https://vk.com/lampafilm

В Перми 14 октября откроется Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». В нем примут участием лучшие творческие коллективов Пермского края. В составе жюри кинофорума: Антон Богданов, Катерина Шпица, Ольга Смирнова, Яна Поплавская и другие. Событие откроет эксклюзивный моноспектакль Александра Петрова #ВЕРЬВСЕБЯ.

Постановка расскажет о событиях, судьбах и настоящих героях времени. Зрители со стороны взглянут на то, как обычные люди совершают необыкновенные поступки.

В связи с действующими ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, спектакль будет доступен для небольшого числа зрителей в зале. Однако для всех желающих будет доступна онлайн-трансляция. В рамках LAMPA FILM FEST 2020 в прямом эфире за происходящим смогут наблюдать зрители из любой точки мира.

Фестиваль «ЛАМПА» будет идти с 14 по 16 октября. Мероприятия кинофорума пройдут на площадке технопарка Morion Digital и будут транслироваться в интернете на русском и английском языках.

Напомним, кинофестиваль «ЛАМПА» - это благотворительный кинематографический проект, объединяющий режиссеров и социальных инноваторов со всего мира в желании сделать наш мир лучше.

Справка

Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» проводится в Перми с 2014 года.