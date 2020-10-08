«Девять мужчин и одна женщина». Голосуем за лучшего Аниськина Пермского края

Капитан полиции Дмитрий Бабай из Лысьвы никогда не обходит вниманием любые, даже на первый взгляд нелепые и бредовые жалобы граждан. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Они задерживают преступников, помогают разбираться в семейных неурядицах, раскрывают кражи, проверяют владельцев огнестрельного оружия и делают многое для спокойной и безопасной жизни жителей Пермского края.

7 октября на сайте 59.мвд.рф стартовал второй этап конкурса «Народный участковый». В полуфинал вышли девять мужчин и одна женщина, носящие погоны. Сейчас они борются за звание лучшего «Народного участкового» края. Проголосовать за любого из них можно до 16 октября.

- Своим заявителям я не даю пустых обещаний и сразу обозначаю перспективу поданного им заявления, даже если она его не устраивает, - говорит участник голосования капитан полиции Дмитрий Бабай из Лысьвы. - Но никогда не обхожу вниманием любые, даже на первый взгляд нелепые и бредовые жалобы, не относящиеся к компетенции полиции.

- А для меня самое важное профессиональное качество, которое я достиг в службе участковых, - это умение выслушать человека, понять его, а также показать свое доверие, давая понять, что участковый это друг, а не враг, - говорит старший лейтенант полиции Максим Быстров из Александровска.

Старший лейтенант полиции Максим Быстров из Александровска говорит, что участковый - это друг, а не враг. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

По итогам голосования будет выбран лучший Аниськин из Прикамья, и уже он будет представлять наш регион на третьем финальном этапе. Выбирать лучшего участкового страны будут накануне профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел России - с 1 по 10 ноября. Победителя и призеров третьего этапа ждут ценные призы.

ТОП-10 лучших участковых Пермского края, которые вышли в полуфинал:

Юрий Вяткин, Кишертский район

Виталий Кильдяев, Пермь, Свердловский район

Яна Шмидке, Березники

Игорь Бахарев, Пермь, Индустриальный район

Дмитрий Бабай, Лысьва

Андрей Каменских, Пермский район

Алексей Лазарев, Нытвенский район

Максим Быстров, Александровский район

Александр Решетняк, Пермь, Орджоникидзевский район

Ильдар Жумагалиев, ЗАТО Звездный.

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