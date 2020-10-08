«Бабье лето» в Прикамье задержится до середины октября

- Мы решили пока повременить с отлетом в теплые края. Фото: Василий Вахрин

- На погоду этой осенью грех жаловаться! - обсуждают пермяки. - Солнце яркое, пейзажи великолепные.

Синоптики уже отмечали, что первый месяц осени выдался непривычно сухим и комфортным. Начало второго - тоже не разочаровало пермяков. «Бабье лето» решило задержаться?

- В принципе, да: в выходные и в начале следующей недели термометр будет каждый день подниматься на несколько градусов выше нормы, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Обычно в этот сезон днем бывает от 5 до 9 градусов, а сейчас - до 10-12. Дело в том, что центр антициклона, в котором мы оказались, сместится к югу. Зато с запада к нам начнет поступать теплый влажный воздух. Погода будет вполне комфортной: затяжных дождей не ожидается, а облачность обеспечит более теплые ночи. Заморозков в ближайшее время тоже не будет.

Постоит ли золотая осень и во второй половине октября?

- Надеяться на комфортную погоду можно, - говорит Павел Смирнов. - Но по-настоящему теплых дней, конечно, уже ждать не стоит: светлое время суток сокращается, и значительного прогрева воздуха уже просто не может быть. Но и угрозы какого-то резкого похолодания пока тоже не просматривается.