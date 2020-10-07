Коронавирус в Перми последние новости на 8 октября: от COVID-19 скончались более 300 человек

В больницах находятся 1526 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Управления Роспотребнадзора, на утро 8 октября от коронавируса с начала пандемии скончался 301 человек. Всего в регионе 10430 подтвержденных случаев заражения. Выздороветь удалось 7081 жителям края.

За предыдущие сутки в Пермском крае выявили 94 новых случая заражения COVID-19: 77 человек проходят лечение в больницах, 17 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 94 новых инфицированных 37 мужчин, 56 женщин, 1 ребенок.

Инфографика: оперштаб

Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07.

Инфографика: Яндекс

Напомним, что в связи с угрозой распространения COVID-19 в общественном транспорте Перми будут проходить регулярные проверки на соблюдение масочного режима. В министерстве транспорта Пермского края сообщили, что рейды будут проходить дважды в неделю. За нарушение масочного режима пассажиров и перевозчиков будут привлекать к административной ответственности.