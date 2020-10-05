Пермяков, прилетевших из-за границы, начали штрафовать за отсутствие тестов на COVID-19

В течение 72 часов после прибытия в Россию на самолете, нужно загрузить результаты теста на Госуслуги. Фото: Василий Вахрин

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю рассказали, что следят за тем, как пермяки выполняют требование об обязательном обследовании на COVID-19, если вы прилетели в Россию на самолете.

73 протокола об административных правонарушениях составлено ведомством на начало октября. Кроме этого, более 300 материалов направлено в органы полиции; судами рассмотрено три дела об административном правонарушении - граждане привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 52 500 рублей.

Напомним, Главный государственный санитарный врач РФ внес нововведения для тех, кто прилетает в страну. Всем им нужно заполнить анкету в самолете и форму в электронном виде на Едином портале государственных услуг до вылета, при покупке билета, но не позднее регистрации на рейс.

В течение 72 часов после прибытия в Россию нужно загрузить результаты теста на Госуслуги, а не только сдать анализ. Разместить информацию о результате нужно в специальной форме на Едином портале государственных услуг - «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для пребывающих на территорию РФ».

Что будет, если анализ не сдать, не уложиться в положенные 72 часа или не загрузить результаты на сайт?

Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составлять от 150 до 300 тысяч рублей.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

Лаборатории в Пермском крае, проводящие исследования материала на COVID-19 методом ПЦР:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, тел. 8 (342) 236-47-63;

Лаборатория ГБУЗ ПК «Краевая клиническая инфекционная больница», г. Пермь, ул. Восстания, 39, тел. 8(342) 267-50-88;

ООО «Центр профессиональной медицины», г. Пермь, ул. Дружбы, 15а, тел. 8(342) 206-07-67;

ОАО «Философия красоты и здоровья», г. Пермь, ул. Ким, 64, тел. 8(342) 259-00-27; г. Соликамск, проспект Ленина, 28, тел. 8(34253)7-48-90;

ООО «Медлабэкспресс», г. Пермь, Уральская ул., 95, тел. 8(342) 240-40-30;

ООО «Гемотест» (заборный пункт) г. Чайковский, Приморский бульвар, 32/1, тел. 8 800 550 1313.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.