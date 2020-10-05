Экс-директор по экономике и финансам в «Тольяттиазот» Николай Неплюев. Фото: «Тольяттиазот»

Когда мы подыскиваем страховую компанию, то надеемся, что при возникновении страхового случая она выполнит свои обязательства, а не станет искать способ не возмещать ущерб. Как правило, люди выбирают лидера рынка, чтобы точно не ошибиться. Но в вопросах страхования лидерство – не первостепенный критерий. Мы обратились к Николаю Неплюеву, экс-директору по экономике и финансам в компании «Тольяттиазот». Он рассказал, как выбрать надежную организацию и перечислил фирмы, которым можно доверять.

Как не оказаться среди обманутых клиентов страховой компании

На отечественном рынке работает значительное число страховых компаний, но далеко не каждая из них заплатит клиенту, когда наступит страховой случай. Да, есть обязательные виды страхования, которые контролируют государственные органы. Но и в этом случае физическое лицо – участник страхования – несет личную ответственность за то, с какой организацией заключен договор.

Николай Неплюев, основываясь на опыте работы в «Тольяттиазот», заключает, что обычно люди ориентируются на список лидеров страхования и на финансовые показатели компании. Только эти критерии не имеют отношения к вопросу добропорядочности организации.

Показатели финансового роста страховой компании говорят только о том, на какие суммы ее агенты заключили договоры с физическими и юридическими лицами за минувший календарный год и сколько этих договоров было. Что на самом деле стоит за этими цифрами – не знает никто, кроме финансистов самой компании. Чтобы не оказаться среди обманутых клиентов, необходимо оценивать не только успешность страховщика, число заключенных им договоров, стоимость страховых полисов, но и количество отказов при наступлении страхового случая.

В предыдущие годы на рынке страховых услуг появлялись компании-новички, которые быстро вырывались в список лидеров и демонстрировали растущее финансовое благосостояние. Правда, ровно до тех пор, пока у клиентов не наступал страховой случай, и они не требовали возместить ущерб.

Как экс-директор по экономике и финансам в «Тольяттиазот», Николай Неплюев подчеркивает: наиболее значимый показатель в работе любой страховой компании – это не успешный рост ее финансовых показателей, сформированный из полученных с клиентов взносов, а количество подтвержденных страховых случаев и возмещение ущерба по ним.

Из практики известно, что доля отказов по возмещению ущерба в некоторых страховых компаниях достигает 25-50 %, хотя эти компании по показателям финансового роста входят в число лидеров страхового рынка. Но какое дело потенциальному клиенту до благополучия страховой компании, если она не может возместить имеющийся ущерб согласно условиям страхового полиса?

Определяем реальный рейтинг страховых компаний

Высокий рейтинг имеют в первую очередь компании с давней историей. В проверенных временем организациях знают основные условия работы на рынке страхования. Такие фирмы дорожат репутацией, поэтому ориентируются на требования потенциальной клиентской базы и предлагают лояльные условия. Они давно отработали все варианты наступления страховых случаев, чтобы понимать реальную стоимость полиса и взимать соответствующие им взносы. В такой компании не предложат подозрительно дешевые услуги. Полисы проверенных организаций могут стоить в два раза дороже, но вы не окажетесь в сложной ситуации, если страховой случай все-таки наступит.

Да, репутация компании всегда отражается на успешности ее деятельности, поэтому в теории можно смело доверять спискам лидеров. Но бывают случаи, когда клиент имеет дело со структурным подразделением головного офиса. Филиалы могут принимать решения по собственным региональным регламентам. Поэтому важно оценивать не совокупную деятельность страховой компании на всей территории РФ, а работу конкретного структурного подразделения региона оформления договора. Обязательно следует выяснить и частное мнение реальных клиентов, читать отзывы владельцев полисов компании.

В качестве примера стоит упомянуть филиал «Росгосстраха» в Самарской области. В этом регионе компания занимает первое место, а в общем рейтинге Центробанка по РФ – второе. За первое полугодие 2020 года им удалось превысить показатели за аналогичный период прошлого года на 51 % – это отразилось в сумме сборов на 445 млн рублей. Николай Неплюев считает, что данный кейс — хороший пример того, как региональное представительство надежного страховщика завоевывает лидерские позиции и вне столицы. Стоит учесть, что на второй квартал первого полугодия выпал экономический кризис и карантинные меры, связанные с пандемией.

По версии ЦБ РФ, к лидерам страхового рынка в 2020 году можно причислить следующие компании:

- «АльфаСтрахование»;

- «Росгосстрах»;

- «ВСК»;

- «Ингосстрах»;

- «МАКС»;

- «РЕСО-Гарантия»;

- «СОГАЗ»;

- «Согласие».

Рейтинги народного голосования формируют следующие 10 лидеров страхового рынка:

- «Росгосстрах»;

- «АльфаСтрахование»;

- «АльфаСтрахование-Жизнь»;

- «ВСК»;

- «ВТБ Страхование»;

- «ВТБ Страхование жизни»;

- «Ингосстрах»;

- «РЕСО-Гарантия»;

- «Сбербанк страхование жизни»;

- «СОГАЗ».

Сравнив эти списки, можно заключить, что проверенные компании – это:

- «Росгосстрах»;

- «АльфаСтрахование»;

- «ВСК»;

- «Ингосстрах»

- «РЕСО-Гарантия»;

- «СОГАЗ»..

Этим организациям доверяют повсеместно. «Следовательно, и региональные подразделения данных компаний отличаются высоким уровнем обслуживания клиентов, хорошими показателями выплат по наступившим страховым случаям, оптимальными ценами за услуги и стоимостью страховых полисов», – уверяет Николай Неплюев, экс-директор по экономике и финансам в «Тольяттиазот».