Застройщики Первого Пермского микрорайона попытались обжаловать приговор

Планировалось, что в Лобаново построят двенадцать домов, но в итоге, стройка так и не была завершена.

В Пермском краевом суде 5 октября Алексей и Ирина Лобановы - застройщики Первого Пермского микрорайона обжаловали приговор Мотовилихинского районного суда. Напомним, в конце мая Алексея Лобанова признали виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, а Ирину Лобанову - в растрате в особо крупном размере. Алексея приговорили к шести годам колонии, его жену - к шести с половиной годам лишения свободы. Общая сумма ущерба - более миллиарда рублей.

- Пермский краевой суд рассмотрел жалобы осужденных и их адвокатов на приговор суда и оставил их без удовлетворения, приговор вступил в законную, - сообщает прокуратура Пермского края.

Напомним, строительство «Первого пермского микрорайона» началось в 2013 году на землях федерального Фонда развития жилищного строительства. Это означало, что застройщик обязуется построить жилье по доступной цене. В итоге однокомнатную квартиру можно было купить здесь всего за миллион рублей...

Планировалось, что в Лобаново построят двенадцать домов – от трех до девяти этажей, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Первую очередь должны были сдать в 2015 году, но этого не произошло.

В 2016 году строительство прекратилось, жилые дома застройщик так и не возвел. Компания-застройщик ООО КамСтройИнвест» подала иск о банкротстве, а позже лопнул банк, который финансировал этот проект.288 человек, вложивших деньги в долевое строительство, остались без жилья.

Когда в Пермь с визитом приезжал президент Владимир Путин, 13-летняя дочь одной из обманутых дольщиц развернула плакат с надписью: «Дядя Вова, помоги».

В феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, при заключении договоров долевого строительства с будущими новоселами умышленно занижалась цена квадратного метра.

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