«Бабье лето» в Перми берет тайм-аут до выходных

"Золотая осень" в Прикамье продолжается. Фото: Василий Вахрин

Осенняя погода не устает радовать пермяков. Казалось бы, затянувшееся «бабье лето» вот-вот кончится. В Прикамье пришли прохладные дни и ночи с заморозками. А на прошлой неделе синоптики и вовсе предупредили нас о том, что могут начаться затяжные дожди.

Но небеса смилостивились, и метеорологи переменили прогнозы на более радостные. И теперь они обещают нам во второй половине недели возвращение «бабьего лета».

- Действительно, прогнозы сильно поменялись, - объясняет инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Ранее ожидалось, чтов первой половине этой недели пройдут сильные дожди. Судя по всему, если они и будут, то совсем непродолжительные и несильные. Во вторник днем в Перми все-таки может моросить дождик – в южных районах края будет проходить область осадков, которая, возможно ненадолго захватит и краевой центр. Но в целом неделя ожидается сухая – осадков будет почти вдвое меньше нормы. Во вторник, среду и четверг воздух днем не прогреется выше 9 градусов. Но затем к нам придет теплый антициклон, и с пятницы начнется заметное повышение температуры: в субботу и воскресенье днем ожидается до 15 градусов. При этом осадков в выходные мы не ждем.

Ночные заморозки, по мнению метеоролога, могут быть только в ночь на четверг.

- В Перми температура может опуститься до -4 градусов, - предупреждает Андрей Шихов, а по восточным районам – и до -7.

Чего на этой неделе не будет, так это таких туманов, которые наблюдались по утрам на прошлой неделе, и фотографии которых пермяки выкладывали в соцсетях.

- Воздух к нам поступит достаточно сухой, и влага не будет конденсироваться в виде тумана, - объяснил Андрей Шихов.