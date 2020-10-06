Где пермяки смогут бесплатно привиться от гриппа

В октябре в Перми будут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

Сделать прививку от гриппа можно не только в поликлинике. В октябре в Перми вновь будут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Все желающие смогут привиться отечественной вакциной «Совигрипп» бесплатно.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, «Совигрипп» содержит актуальные штаммы, которые будут циркулировать в этом эпидсезоне.

Адреса и режим работы пунктов вакцинации

7 октября - парковка у ТРЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а) с 12.00 до 16.00.

7 октября - ОЦ м/р Светлый (ул. Рабочая, 19) с 10.00 до 13.00.

7, 8 14, 15, 21, 22, 28, 29 октября - ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а) с 12.00 до 18.00.

8 октября - площадь перед ТЦ «Гудвин» (ул. Уральская, 63) с 12.00 до 16.00.

8 и 15 октября - парковка у ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) с 12.00 до 16.00.

8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября - ТЦ «Семь Чудес» (ул. Ласьвинская, 35) с 17.00 до 19.00.

8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября - ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37) с 17.00 до 19.00.

8, 15, 22, 29 октября - ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а) с 16.00 до 18.00.

13 октября - парковка у ТРК «Колизей» (ул. Куйбышева, 16) с 12.00 до 16.00.

11, 14, 18, 21, 25, 28 октября - ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44) с 15.00 до 18.00

13, 20, 27 октября - Гипермаркет «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а) с 12.00 до 18.00.

13, 20, 27 октября - ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 90б) с 16.00 до 18.00.

14 октября - ОЦ м/р Комсомольский (ул. Ветлужская, 34) с 10.00 до 13.00.

16 октября - ТОС «Пролетарский» (ул. Транспортная, 29) с 10.00 до 13.00.

Для того чтобы поставить прививку, надо иметь с собой только паспорт.