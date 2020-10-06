«Малыши подражали ребятам постарше». В Перми, пытаясь сделать «солнышко» на качелях, погиб 9-летний мальчик

Качели в тот же день снесли, от них остались лишь бетонные столбики. Фото: Андрей МАТЛИН

В реанимации умер 9-летний школьник. 25 сентября, сделав «солнышко», он вылетел с качелей и ударился головой об асфальт.

В ту роковую пятницу на детской площадке, расположенной во дворе дома на улице Быстрых, было много детей. Кто-то скатывался с горки, кто-то копался в песочнице. Подростки постарше предавались опасному занятию: на одних качелях не было блокиратора, и на них можно было крутить «солнышко». Чем они и занимались: сильно раскачавшись, делали полный оборот.

- Дети помладше, глядя на них, старались подражать и пытались тоже сильно раскачиваться, - рассказывают жители девятиэтажки. - Кто-то просил ребят не делать этого, но они не слушались.

В тот роковой день здесь было многолюдно. Фото: Андрей МАТЛИН

В тот день 9-летний Станислав (имя изменено – прим. ред.) собирался с папой идти на день рождения к своему другу. Но перед этим отпросился немного поиграть на площадке.

- Он созвал детей и сказал, что тоже сделает «солнышко», причем, стоя, - вспоминают очевидцы. – Он и его и сделал, но не удержался и по инерции полетел с качелей.

Вообще-то под качелями был песок, но дальше, метрах в полутора шел асфальт. Мальчик ударился об него головой.

- Когда я подбежал, он не двигался, - с трудом рассказывает его отец. – Он так и лежал в коме все эти дни. Мой сын был жизнерадостным, подвижным ребенком. Он упросил меня записать его в секцию по мотокроссу, и мы на днях собирались туда пойти. И вот его больше нет. Я до сих пор не могу поверить в это.

Травма головы с кровоизлиянием в мозг оказалась несовместимой с жизнью.

- Бригада хирургов пыталась сделать все, что могла, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось, - сообщили в краевой детской больнице.

На детской площадке возле этой многоэтажки были установлены несколько качелей. Теперь на ней остались только те, на которых нельзя сделать смертельное сальто – с цепочками и блокираторами. Ну, а те качели, с которых упал мальчик, кто-то спилил под корень и унес неизвестно куда. На их месте остались только бетонные столбики.

- Наверное, это сделал кто-то из наших жильцов ради безопасности, - гадают жители многоэтажки. - Чтобы больше никто из детей не пострадал.

- По факту гибели ребенка нами начата проверка, - сообщили в прокуратуре Мотовилихинского района. – Сначала мы установим, кто несет ответственность за содержание детского игрового оборудования, поскольку в этом доме сразу две управляющие организации - УК и ТСЖ. Потом будет дана оценка действиям или бездействию тех лиц, которые должны были отвечать за его эксплуатацию. Если в чьих-либо действиях обнаружится состав преступления, следователи дадут уголовно-правовую оценку. Также мы оценим действия тех, кто демонтировал эту карусель - выясним, с какой целью это было сделано.

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