ОРВИ или коронавирус: Куда обращаться пермякам при первых симптомах заболевания

На тесты по COVID-19 врач направляет при наличии показаний или если есть предписание Роспотребнадзора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две последние недели в Пермском крае количество людей с выявленным коронавирусом постоянно растет. Сейчас в больницах находится более полутора тысяч человек. Это те, у кого состояние средней тяжести или тяжелое. Почти столько же лечатся дома.

Но пермяки в соцсетях часто рассказывают о том, что вынуждены сидеть дома и лечиться самостоятельно, так как не могут вызвать врача на дом: «Утром 25 минут висела на линии, чтобы дозвониться до врача. Даже не надеюсь, что приедут сегодня. И на завтра тоже не очень рассчитываю».

- Для ускорения обработки вызовов врачей на дом в Прикамье были мобилизованы терапевты и педиатры - большая их часть будет направлена на оказание неотложной медицинской помощи на дому, - прокомментировали ситуацию в краевом Минздраве и рассказали, что делать, если вы заболели.

Когда вызывать врача? - Если у вас симптомы ОРВИ: температура выше 37,5, насморк, сухой кашель, головная боль. Конечно, мы привыкли в подобных ситуациях выпить жаропонижающее, закапать капли в нос и идти на работу. Но в нынешних условиях надо вызывать «неотложную помощь».

Единый телефон «неотложной помощи»: 270-09-03. Со 2 октября установлено время ее приезда по нормативам-не позже, чем 24 часа после вызова. Как уточнили в Минздраве, лечебные учреждения обязаны сформировать такое количество бригад, чтобы медицинская помощь оказывалась вовремя. «Неотложка» работает с 8 до 23 часов. Если вам резко станет плохо ночью - вызывайте «скорую».

Дальнейшие действия определяет врач.

- Нужно помнить, что в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены COVID-19, - говорит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ПГМУ им. Вагнера Виталий Мишланов. - Всем медработникам сейчас стоит обращать внимание на клинические рекомендации и осуществлять правильный алгоритм обследования больных с симптомами ОРВИ.

На тесты по COVID-19 врач направляет при наличии показаний или если есть предписание Роспотребнадзора. У медиков также есть критерии, при которых обследование на COVID-19 назначается обязательно (см. «Кстати»)

Как направляют на томографию

Показаниями для направления на компьютерную томографию или рентген могут стать плохое прослушивание легких или низкая сатурация - уровень насыщения крови кислородом. Она должна быть выше 95 процентов.

Если врач считает необходимым направить пациента на КТР или рентген, он вызывает машину скорой помощи, на которой человека должны доставить в больницы, где есть томограф.

Сейчас в Перми компьютерную томографию делают в трех государственных медучреждениях: в городской клинической больнице им. Тверье, МСЧ №1 и Пермской краевой клинической больнице. Томограф, находящийся в Пермском краевом госпитале для ветеранов войн, сломался. Так как это сложное уникальное оборудование,для его ремонта ждут специалиста из Москвы.

Напомним, недавно машины «скорой» вместе с пациентами по несколько часов ожидали в очереди возле больниц, пока больной не попадет на КТ. Тем временем другие пациенты не могли дождаться «скорой». Но со 2 октября схема маршрутизации была изменена. Теперь бригады скорой помощи оставляют пациента в приемном отделении, где его предварительно осмотрит врач и при подозрении на коронавирус направит на компьютерную томографию.

Если подозрения на коронавирус не подтверждаются, пациент будет самостоятельно добираться домой, если коронавирус подтвердится, его оставят на дополнительное обследование или лечение.

- Компьютерная томография - это лишь один из оперативных методов диагностики, который назначается врачом, - объясняет министр здравоохранения Оксана Мелехова. - При этом прохождение компьютерной томографии в ранние сроки может привести к ложному заблуждению, что все в порядке, в легких все чисто, и со временем может только затянуть инфекцию. Если у пациента есть высокая температура, яркие признаки ОРВИ, положительный тест, то компьютерную томографию, на которой будет видно развитие пневмонии, рекомендуется делать не ранее пятого дня.

КСТАТИ

Критерии для обследования на COVID-19

1. Прибытие пациента из других стран за 14 дней до появления симптомов.

2. Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19, которые в последующем заболели (список контактных лиц определяет Роспотребнадзор).

3. Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

4. Наличие симптомов респираторного заболевания у лиц старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью.

5. Наличие диагноза «внебольничная пневмония».

6. Наличие у госпитализированного пациента средней или тяжелой формы ОРВИ.

Показания к забору проб для анализа определяет лечащий врач. Осуществляет забор мазков медицинский работник.

Будь в курсе

Где проводят исследования на COVID-19 методом ПЦР

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ул. Куйбышева, 50, тел. 8 (342) 236-47-63.

Лаборатория ГБУЗ ПК «Краевая клиническая инфекционная больница», ул. Восстания, 39, тел. 8(342) 267-50-88.

ООО «Центр профессиональной медицины», ул. Дружбы, 15а, тел. 8(342) 206-07-67.

ОАО «Философия красоты и здоровья», ул. КИМ, 64, тел. 8(342) 259-00-27.

ООО «Медлабэкспресс», г. Пермь, ул. Уральская, 95, тел. 8(342) 240-40-30.

ВАЖНО!

Вопросы по COVID-19 можно задать по телефону горячей линии: 258-07-87.